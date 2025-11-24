Mancini: "La Roma è prima per merito, con il Napoli non sarà sfida scudetto"

Nove vittorie in 12 giornate con 15 gol fatti e 6 subiti, la migliore difesa della Serie A. Tre successi di fila tra coppa e campionato e, cosa più importante, il primato solitario in classifica. La Roma di Gasperini, che è già diventato un autentico mago per i tifosi giallorossi, sta viaggiando a ritmi importanti grazie proprio alle idee del suo allenatore. "Se siamo primi oggi è per merito, le partite ce le siamo sudate tutte, ma siamo solo all'inizio", ha sottolineato Gianluca Mancini, uno dei pilastri di Gasp, che è stato bravo a conferire a questa Roma un'ottima compattezza di squadra.