Mancini: "La Roma è prima per merito, con il Napoli non sarà sfida scudetto"
Nove vittorie in 12 giornate con 15 gol fatti e 6 subiti, la migliore difesa della Serie A. Tre successi di fila tra coppa e campionato e, cosa più importante, il primato solitario in classifica. La Roma di Gasperini, che è già diventato un autentico mago per i tifosi giallorossi, sta viaggiando a ritmi importanti grazie proprio alle idee del suo allenatore. "Se siamo primi oggi è per merito, le partite ce le siamo sudate tutte, ma siamo solo all'inizio", ha sottolineato Gianluca Mancini, uno dei pilastri di Gasp, che è stato bravo a conferire a questa Roma un'ottima compattezza di squadra.
Mancini: "Presto per parlare di scudetto"
A margine del Premio Beppe Viola, del quale è stato insignito al Coni, Mancini si è anche proiettato al prossimo turno di campionato e al big match contro il Napoli di Conte, a -2 dalla vetta: "Prima di Roma-Napoli c'è una gara importante in Europa e la parola 'sfida scudetto' è presto per dirla, siamo ancora a novembre. Rinnovo? Ho un contratto fino al 2027, con la società ne parleremo a tempo debito". Infine una battuta sulla Nazionale e sull'impossibilità di rinviare la giornata di Serie A prima dello spareggio: "Ci adeguiamo a quello che ci viene detto. Noi dobbiamo pensare a quando andremo in nazionale e a lavorare al meglio per due partite super importanti".