Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, più Gasperini di così

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sul primato della squadra giallorossa in campionato
Mimmo Ferretti
1 min
TagscalcioRomaGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Più inventore che mago, forse. O un po’ l’uno e un po’ l’altro, perché per fare magie occorre essere bravi (anche) a inventarsi cose talvolta impensabili. Oppure semplicemente Gian Piero Gasperini. Che nella Capitale sta dimostrando (confermando, anzi) di essere un autentico maestro. Lo dicono i numeri della classifica; lo confermano le analisi delle prestazioni della Roma. Con invenzioni (magie?) a raffica che hanno conv

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS