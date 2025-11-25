Roma, più Gasperini di così

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Più inventore che mago, forse. O un po’ l’uno e un po’ l’altro, perché per fare magie occorre essere bravi (anche) a inventarsi cose talvolta impensabili. Oppure semplicemente Gian Piero Gasperini. Che nella Capitale sta dimostrando (confermando, anzi) di essere un autentico maestro. Lo dicono i numeri della classifica; lo confermano le analisi delle prestazioni della Roma. Con invenzioni (magie?) a raffica che hanno conv
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS