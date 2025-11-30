Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Totti e Candela, ansia a Miami: guardano Roma-Napoli sul cellulare!

Mentre in Italia si gioca il big-match della 13ª giornata di Serie A, l'ex capitano se la gode dalla Florida insieme all'ex compagno di squadra
1 min
Roma Totti candela
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Roma-Napoli match scudetto, un'attrazione irresistibile, non solo per i tifosi che hanno gremito l'Olimpico, ma anche per chi segue il match attraverso i device a disposizione. Tra gli spettatori d'eccezione del big-match dell'Olimpico, due campioni d'Italia giallorossi, l'eterno capitano Francesco Totti e Vincent Candela.

"Insieme al mio capitano... sempre forza Roma!"

È proprio il francese Vincent Candela a "rompere il silenzio" dei social, pubblicando le immagini della cena con Totti ed il video di loro due che seguono la sfida della Roma contro la squadra di Conte da un ristorante di Miami. Risate, ma anche un coinvolgimento che attraversa l'oceano: "Direttamente da Miami, insieme al mio capitano. Sempre forza Roma!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

