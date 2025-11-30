Totti e Candela, ansia a Miami: guardano Roma-Napoli sul cellulare!
Roma-Napoli match scudetto, un'attrazione irresistibile, non solo per i tifosi che hanno gremito l'Olimpico, ma anche per chi segue il match attraverso i device a disposizione. Tra gli spettatori d'eccezione del big-match dell'Olimpico, due campioni d'Italia giallorossi, l'eterno capitano Francesco Totti e Vincent Candela.
"Insieme al mio capitano... sempre forza Roma!"
È proprio il francese Vincent Candela a "rompere il silenzio" dei social, pubblicando le immagini della cena con Totti ed il video di loro due che seguono la sfida della Roma contro la squadra di Conte da un ristorante di Miami. Risate, ma anche un coinvolgimento che attraversa l'oceano: "Direttamente da Miami, insieme al mio capitano. Sempre forza Roma!".