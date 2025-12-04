La buona occasione difficilmente si presenta e facilmente si perde, sosteneva il drammaturgo Publilio Sirio. Così la Roma, da sempre esperta nel comporre drammi, è già arrivata a un punto del mercato - che solo ufficialmente deve ancora cominciare - in cui non ci sarebbe rimedio a un’opportunità fallita. Ecco perché dopo essere andato fino in fondo alla questione Zirkzee - Joshua verrebbe di corsa, ma lo United vuole monetizzare subito e rifiuta l’idea del prestito - e aver riaperto il file Fabio Silva, scontento al Dortmund, il ds Massara starebbe avanzando a fari spenti su Yuri Alberto , il centravanti brasiliano che il orinthians valuta tra i 20 e i 25 milioni.

Il passo in avanti

La Roma avrebbe già incontrato gli agenti del ventiquattrenne cresciuto nel Santos insieme a Rodrygo, oggi stella del Real Madrid. Dal primo contatto avvenuto alla fine di novembre, l’interesse reciproco è cresciuto al punto che in Brasile si dicono certi che lo scoglio economico possa essere superato venendo anche incontro alle esigenze di Trigoria. La limitata liquidità in cassa, i paletti del fair play Uefa e l’incertezza sul destino europeo del club rendono infatti complesso un investimento monstre già a gennaio per la punta che Gasperini cerca per il salto di qualità. Non a caso, nel mirino di Massara fin qui sono finiti tutti calciatori che non stanno trovando spazio nelle loro squadre e che preferirebbero cambiare aria. Tra loro c’è Kalimuendo, che il ds ha lanciato al Rennes ma che dopo la cessione estiva al Nottingham (30 milioni) ha smesso di brillare. Anche il Milan ha fiutato lo stesso affare, allacciando i contatti con l’ex Roma Lina Souloukou, oggi Ceo del Forest.

La formula

Ma torniamo a Yuri Alberto, classe 2001 con il gol nel Dna, destro naturale che sa distreggiarsi pure con il mancino, passato anche da un’esperienza allo Zenit (fu acquistato dal club di San Pietroburgo nel 2022) prima di tornare in Brasile a seguito al conflitto russo-ucraino. Alberto dovrebbe avere anche il passaporto italiano e le diplomazie sono al lavoro per constatare l’effettiva possibilità di un tesseramento da comunitario, non essendo disponibili altri slot nella Roma dopo gli arrivi estivi di Wesley e Bailey. La Roma è rimasta folgorata dal talento di un calciatore che ha già segnato 18 reti in stagione. Come detto, Massara eviterebbe di acquistare il cartellino senza certezze sul futuro, così starebbe provando a legare la permanenza al raggiungimento del quarto posto. Il Corinthians, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2030, direbbe sì alla formula del riscatto solo in caso di prestito oneroso.