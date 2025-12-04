Roma, niente festa di Natale: i Friedkin decidono di donare il budget in beneficenza

Niente festa di Natale esclusiva, a cinque stelle. Ma un semplice - e sentito - brindisi a Trigoria. Non si tratta di risparmiare, ma di fare qualcosa di più concreto e nobile. Dan e Ryan Friedkin hanno infatti deciso di donare il budget che, in genere, è messo a disposizione per la festa di Natale a tre associazioni. Parliamo di cifre importanti, centinaia di migliaia di euro perché così costano le feste dei club tra luci, buffet, affitto delle location e super ospiti. I Friedkin, in questo senso, hanno sempre organizzato serate speciali, ma quest'anno hanno voluto fare qualcosa di diverso. Per la comunità. E allora, per Natale, il regalo arriverà a chi ogni giorno lavora per e con gli altri.