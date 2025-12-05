Roma e Venditti, che sorpresa: esce un vinile storico, i dettagli da record

L’inno che ci unisce e che precede il fischio d’inizio delle nostre partite in casa, torna su vinile in due formati e sbarca sulle principali piattaforme digitali con l’aggiunta della versione live allo Stadio Olimpico . È passato mezzo secolo, ma "Roma (non si discute, si ama)" conserva intatta la sua magia, arricchita dal contributo che da alcune stagioni le dona il pubblico dello Stadio Olimpico cantandola a cappella fino al fischio d’inizio.

Antonello Venditti, "Roma Roma Roma" torna su vinile dopo 50 anni con la versione live dell'Olimpico

Per festeggiare i cinquant’anni dalla prima pubblicazione del 1975, la canzone che rappresenta il "Core de ‘sta città" torna eccezionalmente su vinile in due formati grazie alla disponibilità di Antonello Venditti, autore del brano insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. Oltre alla riedizione del classico 45 giri – contenuto in una copertina giallorossa con il logo del Club – è stata prodotta anche un’edizione limitata a forma di Lupetto di Gratton, stampata in 1975 copie numerate, come l’anno di uscita. Il lato A del disco contiene la versione studio originale cantata da Antonello Venditti con il coro dei giocatori della Roma 1974/75 e della Schola Cantorum. Sul lato B, l’attesissima traccia inedita con la versione live registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio 2025, record assoluto di presenze all’Olimpico con 68.143 spettatori.

Il nuovo 45 giri è in vendita dal 5 dicembre in esclusiva negli AS Roma Store e sullo store online, ma per consentire a tutti di godere della magia di questa nuova edizione, Sony Music Italy ha deciso di rilasciare per la prima volta il brano nelle due versioni anche su tutte le piattaforme digitali, con l’aggiunta di un videoclip ufficiale che celebra gli ultimi 50 anni di storia giallorossa scanditi dalle note del brano in versione live.