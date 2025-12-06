Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma senza Wesley contro il Cagliari: i convocati di Gasperini

L'allenatore dei giallorossi non rischia il brasiliano per la trasferta in Sardegna: la lista completa dei giocatori a disposizione
1 min
TagsGasperiniWesleyRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'anticipazione in conferenza stampa, ora è ufficiale: Wesley non partirà con la Roma per la trasferta di Cagliari. Gasperini ha deciso di non rischiarlo dopo che il brasiliano ha accusato una contrattura. Così l'allenatore aveva commentato la sua situazione in conferenza: "Vediamo Wesley ma non credo che lo rischieremo".

Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini

Se in difesa l'assenza di Wesley è molto importante, Gasperini può sorridere per il reparto offensivo con i recuperi di Baldanzi e Dybala. In attacco prima convocazione per il classe 2009 Antonio Arena, giocatore della Primavera dei giallorossi.

  • Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar;
  • Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi;
  • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli;
  • Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La conferenza di GasperiniTiago Pinto ricorda la Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS