Roma senza Wesley contro il Cagliari: i convocati di Gasperini
Dopo l'anticipazione in conferenza stampa, ora è ufficiale: Wesley non partirà con la Roma per la trasferta di Cagliari. Gasperini ha deciso di non rischiarlo dopo che il brasiliano ha accusato una contrattura. Così l'allenatore aveva commentato la sua situazione in conferenza: "Vediamo Wesley ma non credo che lo rischieremo".
Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini
Se in difesa l'assenza di Wesley è molto importante, Gasperini può sorridere per il reparto offensivo con i recuperi di Baldanzi e Dybala. In attacco prima convocazione per il classe 2009 Antonio Arena, giocatore della Primavera dei giallorossi.
- Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar;
- Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi;
- Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli;
- Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy.