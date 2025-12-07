Fantasista Gasperini: una sorpresa a giornata, ecco la lista di tutte le mosse alla Roma

Risponde a domande, spicca in creatività, offre soluzioni ai problemi e impara dalle interazioni. Anche la Roma utilizza una forma evoluta di AI, l’intelligenza del suo allenatore, umana nelle sue dinamiche intuitive e artificiale perché costruita nel tempo e tramite l’esperienza. Chat GPG (Gian Piero Gasperini) non si concentra sugli ostacoli bensì sul modo più efficace per superarli. Fa così da inizio campionato. E «la settimana difficile» di cui ieri ha parlato, tra vecchi e nuovi acciacchi, non ha scalfito il suo proverbiale intuito. Baldanzi al centro dell’attacco è la mossa anti-Cagliari, almeno questa è l’intenzione con la quale Gasp è salito ieri sull’aereo per la Sardegna. Tommaso, reduce da un virus intestinale, avrà il compito di creare scompiglio tra le linee con Soulé e Pellegrini, che lo assisteranno nel tridente leggero. Dybala ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo un paio di giorni di influenza. «Il problema è poterlo avere e al meglio», ha detto il tecnico, facendo riferimento alle condizioni spesso precarie dell’argentino, comunque pronto a subentrare. Quest’anno, a parte il mini-ciclo di gare dall’Inter (18 ottobre) al Milan (2 novembre), non lo ha mai avuto al top della forma. Da luglio si è già fermato tre volte.