Fantasista Gasperini: una sorpresa a giornata, ecco la lista di tutte le mosse alla Roma
Risponde a domande, spicca in creatività, offre soluzioni ai problemi e impara dalle interazioni. Anche la Roma utilizza una forma evoluta di AI, l’intelligenza del suo allenatore, umana nelle sue dinamiche intuitive e artificiale perché costruita nel tempo e tramite l’esperienza. Chat GPG (Gian Piero Gasperini) non si concentra sugli ostacoli bensì sul modo più efficace per superarli. Fa così da inizio campionato. E «la settimana difficile» di cui ieri ha parlato, tra vecchi e nuovi acciacchi, non ha scalfito il suo proverbiale intuito. Baldanzi al centro dell’attacco è la mossa anti-Cagliari, almeno questa è l’intenzione con la quale Gasp è salito ieri sull’aereo per la Sardegna. Tommaso, reduce da un virus intestinale, avrà il compito di creare scompiglio tra le linee con Soulé e Pellegrini, che lo assisteranno nel tridente leggero. Dybala ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo un paio di giorni di influenza. «Il problema è poterlo avere e al meglio», ha detto il tecnico, facendo riferimento alle condizioni spesso precarie dell’argentino, comunque pronto a subentrare. Quest’anno, a parte il mini-ciclo di gare dall’Inter (18 ottobre) al Milan (2 novembre), non lo ha mai avuto al top della forma. Da luglio si è già fermato tre volte.
Le idee
Così, nonostante una difesa fatta di sole certezze (Mancini, N’Dicka, Hermoso) e un centrocampo di inossidabili (Koné-Cristante), Gian Piero rimodellerà l’attacco, mettendo Ferguson in naftalina anche a causa del solito dolorino alla caviglia. A sostituire Wesley, tenuto a riposo per una contrattura, sarà Tsimikas. Sulla fascia destra spazio al solito Celik. Insomma, infortuni a parte, l’unico reparto in cui Gasperini continua a ruotare gli uomini è l’attacco. Il messaggio al ds Massara è già arrivato forte e chiaro: il nuovo centravanti da rintracciare sul mercato non è un capriccio, bensì un’esigenza reale per ambire al top.
Le scelte dalla terza alla settima giornata
L’alternativa sarà proseguire sulla strada del falso nove, intrapresa per la prima volta alla 3ª giornata col Torino, quando a sorpresa sono rimasti in panchina sia Ferguson sia Dovbyk. Nel turno successivo è spuntato Pellegrini, assente per tutta la preparazione: Gasp lo ha schierato dall’inizio nel derby che Lorenzo ha deciso con un gol. Alla 5ª giornata l’ucraino è tornato e si è sbloccato, trovando la prima rete stagionale contro il Verona. Alla 7ª Baldanzi è stato schierato inaspettatamente dall’inizio per la prima volta, ma sulla trequarti. Alla 7ª, contro l’Inter, Wesley ha traslocato a sinistra; la Roma ha perso, ma producendo 15 conclusioni di cui 12 da dentro l’area.
Gli esperimenti di Gasperini
All’8ª - Sassuolo-Roma - gli esperimenti sono stati due: Bailey in attacco e Cristante dietro le punte, come ai tempi di Bergamo. Tre giorni dopo, nel turno infrasettimanale contro il Parma, Gasperini ha di nuovo calato la carta Ferguson, andato ko dopo 7’. E che dire della mossa che ha dato nuova linfa alla fascia destra: alla 10ª, contro il Milan, è nato l’asse delle meraviglie Mancini-Celik grazie allo spostamento sul centro-destra del difensore toscano. Queste le due svolte recenti: a Cremona Baldanzi si è mosso da centravanti, contro il Napoli Ferguson ha avuto un’altra chance. Gasp le sta davvero provando tutte per rigenerare Evan, l’irlandese con le pile scariche. «Magari entra, fa due gol e gli cambia il mondo», la sentenza di GPG. Chissà.
