Cosa rischia Folorunsho dopo le pesanti offese a Hermoso
Ora Folorunsho rischia di essere sanzionato tramite la prova tv. «A un certo punto non era più una partita, ma una battaglia», ha sottolineato Gasp. La miccia è rimasta accesa fino al 90', quando in seguito a un contrasto tra Mancini e Folorunsho, quest'ultimo è rimasto a terra. I compagni hanno proseguito l'azione per una decina di secondi, poi Palestra ha provato a buttare fuori il pallone. Hermoso però ci si è fiondato, ripartendo in contropiede. Mischia, panchine in campo e accuse di antisportività allo spagnolo. Rissa sfiorata per un pelo.