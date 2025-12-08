Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Cosa rischia Folorunsho dopo le pesanti offese a Hermoso

Il labiale della lite tra il giocatore del Cagliari e il romanista potrebbe essere sanzionabile, si attende la decisione del giudice sportivo
Giorgio Marota
1 min
Roma

Roma

CAGLIARI (dall'inviato) - È il 78’ di Cagliari-Roma quando Folorunsho, in seguito al contatto in area tra Ghilardi e Palestra, discute con Hermoso animosamente e poi si rivolge all'avversario così: «Tua madre fa i... tua madre deve morire. Quella p...». La regia fa un primo piano sul volto del centrocampista proprio mentre dalla sua bocca escono quelle parole. Che fanno il giro dei social. Sempre via social arrivano le scuse: «Solo dopo la partita ho rivisto le immagini, non posso che chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso»

Cosa rischia Folorunsho

Ora Folorunsho rischia di essere sanzionato tramite la prova tv. «A un certo punto non era più una partita, ma una battaglia», ha sottolineato Gasp. La miccia è rimasta accesa fino al 90', quando in seguito a un contrasto tra Mancini e Folorunsho, quest'ultimo è rimasto a terra. I compagni hanno proseguito l'azione per una decina di secondi, poi Palestra ha provato a buttare fuori il pallone. Hermoso però ci si è fiondato, ripartendo in contropiede. Mischia, panchine in campo e accuse di antisportività allo spagnolo. Rissa sfiorata per un pelo.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

