Dybala, il Boca Juniors continua a tentarlo. Delgado: "Vogliamo portarlo qui..."

INVIATO A GLASGOW - Il Boca Juniors ci riprova. La tentazione Paulo Dybala a Buenos Aires è più forte che mai, visto che la Roma e il calciatore argentino non hanno ancora avviato i colloqui per il rinnovo del contratto. Marcelo Delgado, dirigente del Boca e braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni all'emittente Radio La Red e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile arrivo di Dybala alla Bombonera, dove ad aspettarlo ci sarebbe l’ex compagno Paredes.