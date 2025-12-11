Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala, il Boca Juniors continua a tentarlo. Delgado: "Vogliamo portarlo qui..."

Il club argentino dove gioca il suo amico Paredes vorrebbe anche la Joya alla Bombonera: tutti i dettagli
Giorgio Marota
1 min
TagsDybalaRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A GLASGOW - Il Boca Juniors ci riprova. La tentazione Paulo Dybala a Buenos Aires è più forte che mai, visto che la Roma e il calciatore argentino non hanno ancora avviato i colloqui per il rinnovo del contratto. Marcelo Delgado, dirigente del Boca e braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni all'emittente Radio La Red e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile arrivo di Dybala alla Bombonera, dove ad aspettarlo ci sarebbe l’ex compagno Paredes.

In Argentina vogliono Dybala

“Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo - ha spiegato - Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità. L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”. Dalla capitale argentina continuano gli appelli affinché la Joya torni a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dove vedere Celtic-Roma in tvDybala, post d’amore alla Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS