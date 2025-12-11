Dybala, il Boca Juniors continua a tentarlo. Delgado: "Vogliamo portarlo qui..."
INVIATO A GLASGOW - Il Boca Juniors ci riprova. La tentazione Paulo Dybala a Buenos Aires è più forte che mai, visto che la Roma e il calciatore argentino non hanno ancora avviato i colloqui per il rinnovo del contratto. Marcelo Delgado, dirigente del Boca e braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni all'emittente Radio La Red e tra i vari temi trattati si è soffermato sul possibile arrivo di Dybala alla Bombonera, dove ad aspettarlo ci sarebbe l’ex compagno Paredes.
In Argentina vogliono Dybala
“Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo - ha spiegato - Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità. L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”. Dalla capitale argentina continuano gli appelli affinché la Joya torni a casa.