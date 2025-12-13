La Roma annuncia l'accordo con un nuovo sponsor: è Wizz Air e sarà sulla manica della maglia da lunedì

Wizz Air sarà il nuovo sponsor sulla manica della divisa della Roma . Ufficiale la partnership tra la società giallorossa e la compagnia aerea, che diventa così nuovo Main Partner del Club . Il debutto sulla maglia avverrà il 15 dicembre, nella sfida dell'Olimpico tra la squadra di Gasperini e il Como di Fabregas.

Roma e Wizz Air: "Entusiasti di accoglierle nella nostra famiglia"

“Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell’AS Roma”. Così il Chief Business Officer della Roma, Michael Gandler, in un comunicato della società ha commentato la partnership che "unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l’eccellenza, l’innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L’introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Club, e non vediamo l’ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi”. Anche Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air, ha commentato “Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l’AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell’AS Roma è un grande onore e non vediamo l’ora di sostenere la squadra, a terra e in volo, creando al tempo stesso esperienze indimenticabili per i tifosi”. WizzAir collaborerà a stretto contatto con la Roma per sviluppare promozioni, opportunità di viaggio per i tifosi, per poter facilitare la possibilità di seguire la squadra in casa e in trasferta.

La conferenza stampa

La partnership è stata presentata anche a Trigoria in conferenza, a cui hanno partecipato Silvia Mosquer, rappresentante di Wizz Air, e Micheal Gandler, Campaign Budget Optimization della Roma: "Insieme a Wizz Air vogliamo costruire una partnership realmente fan-centric, che significhi mettere sempre il tifoso al centro delle nostre decisioni e dei nostri progetti. Per riservatezza non possiamo parlare della durata. Si tratta comunque di un accordo pluriennale".