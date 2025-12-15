Roma-Como, c'è un regalo per i tifosi abbonati: ecco come e dove ritirarlo
Iniziativa speciale in vista di Roma-Como di stasera all’Olimpico, l’ultima partita casalinga dei giallorossi prima di Natale. A partire dalle ore 17:45 e fino al fischio d’inizio della sfida contro la squadra di Fabregas, presso la lounge adiacente allo Store di Viale delle Olimpiadi, gli abbonati della Serie A dei settori standard potranno ritirare e scoprire il contenuto del Welcome Pack giallorosso, un’iniziativa fortemente voluta dal club per ringraziare i tifosi più fidelizzati con un regalo.
Roma, regalo per i tifosi abbonati prima del Como
Per il ritiro dell’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento Serie A valido per la stagione 2025/26. La Roma ha fatto sapere che non sarà possibile effettuare il ritiro del pack al termine della gara, ma soltanto entro il fischio d’inizio. I cancelli dello stadio apriranno invece alle 18.45. Come sempre, il consiglio del club è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Dalle 17:45, inoltre, sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione anche il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario. In entrambe le aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Como. Durante il prepartita e l’intervallo, le mascotte Romolo e Romina ne lanceranno alcuni esemplari in tribuna.