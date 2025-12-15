Roma-Como, c'è un regalo per i tifosi abbonati: ecco come e dove ritirarlo

Roma, regalo per i tifosi abbonati prima del Como

Per il ritiro dell’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento Serie A valido per la stagione 2025/26. La Roma ha fatto sapere che non sarà possibile effettuare il ritiro del pack al termine della gara, ma soltanto entro il fischio d’inizio. I cancelli dello stadio apriranno invece alle 18.45. Come sempre, il consiglio del club è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Dalle 17:45, inoltre, sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione anche il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario. In entrambe le aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Como. Durante il prepartita e l’intervallo, le mascotte Romolo e Romina ne lanceranno alcuni esemplari in tribuna.