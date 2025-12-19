Corriere dello Sport.it
La Roma in cerca del main sponsor, ci sono novità: il club tratta con Stake

Tante le aziende attualmente in contatto con il club giallorosso, tra queste anche il noto marchio internazionale per un accordo di primissima fascia
Jacopo Aliprandi
2 min
ROMA - La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo main sponsor in grado di generare ricavi molto importanti in ottica settlement agreement. Sono una decina le aziende attualmente in contatto con il club giallorosso, impegnate a valutare e a negoziare un’eventuale partnership che porterebbe il proprio nome stampato sulla maglia giallorossa. Tra queste - e trova conferma l’indiscrezione lanciata ieri dalla trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo”, in onda su Teleradiostereo - c’è anche Stake, noto marchio internazionale attivo nel settore del gioco e delle scommesse

Roma-Stake: accordo di primissima fascia

Stake tra febbraio e marzo sarà costretto a interrompere l’accordo con l’Everton (altro club di proprietà dei Friedkin), principalmente a causa delle pressioni normative sulla pubblicità del gioco d’azzardo nel Regno Unito. In Italia, invece, l’ostacolo verrebbe superato attraverso la promozione del sito di notizie sportive dell’azienda di Curaçao, come già avviene nella partnership tra Inter e Betsson.com. Al momento la Roma continua a trattare con tutte le parti interessate: l’obiettivo è strappare un accordo economico di primissima fascia. Il prossimo main sponsor, infatti, sarà tra i più importanti nella storia del club, dovendo comparire sulle maglie prodotte da Adidas del centenario giallorosso che naturalmente avranno una visibilità ancora più importante in Italia e, in generale, nel mondo. Le trattative proseguono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

