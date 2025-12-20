Lo sfogo di Condò in diretta tv sulla Roma: "Ragazzi, è palese dai..."
Il commentatore parla dellam sconfitta dei giallorossi contro la Juve: "Una squadra senza bomber non riesce a concretizzare l'enorme mole di gioco costruita"
Una Roma che perde la sesta partita in campionato, la quarta negli scontri diretti. Tutti i ko hanno un comun denominatore: grande pressione, enorme mole di gioco costruita e una sterilità offensiva più che evidente. Ad analizzare l'ennesimo ko contro una big della squadra di Gasperini è Paolo Condò che negli studi di Sky Sport si lascia andare ad un'analisi impietosa: "Sesta sconfitta per la Roma, quarta negli scontri diretti. C'è un dato che è incontestabile: la mole di gioco che la Roma costruisce non può risolversi in zero palle gol prodotte. Non è possibile, ragazzi. La Juve aveva giocato molto meno ma aveva impegnato più il portiere avversario. Non esiste al mondo una squadra più facile da rinforzare della Roma, ve lo dico: non esiste! Cosa manca a questa squadra va oltre l'evidenza. Continui passaggetti alla ricerca di un uomo che avesse libera la finestra di tiro, è la strategia che usano le squadre che non hanno un bomber e cercano disperatamente questa soluzione". Queste le dure parole di Condò in diretta tv.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma