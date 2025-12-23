Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Roma-Genoa, anche i Distinti Nord-Ovest aperti ai tifosi giallorossi: Olimpico pronto a vestirsi a festa

Per l’ultima partita del 2025 allo Stadio disponibile la parte solitamente riservata agli ospiti
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Un Olimpico sempre più giallorosso per salutare il 2025. In occasione di Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre, la società ha deciso di aprire ai tifosi romanisti anche il settore Distinti Nord-Ovest, solitamente riservato alla tifoseria ospite. Un’opportunità speciale per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’ultima gara dell’anno e spingere la squadra in un appuntamento importante del campionato.

Olimpico pronto alla festa

La scelta permetterà ai sostenitori della AS Roma di occupare un’ulteriore porzione dello Stadio Olimpico, contribuendo a colorare di giallorosso ogni settore dell’impianto capitolino. Un segnale chiaro di come il pubblico romanista resti un elemento centrale nel percorso della squadra. I biglietti per il settore Distinti Nord-Ovest saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 24 dicembre, con una precisazione importante: l’acquisto non sarà consentito ai residenti nella Regione Liguria, in linea con le disposizioni di sicurezza previste per l’evento.

 

 

