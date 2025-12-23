Roma-Genoa, anche i Distinti Nord-Ovest aperti ai tifosi giallorossi: Olimpico pronto a vestirsi a festa
Un Olimpico sempre più giallorosso per salutare il 2025. In occasione di Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre, la società ha deciso di aprire ai tifosi romanisti anche il settore Distinti Nord-Ovest, solitamente riservato alla tifoseria ospite. Un’opportunità speciale per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’ultima gara dell’anno e spingere la squadra in un appuntamento importante del campionato.
Olimpico pronto alla festa
La scelta permetterà ai sostenitori della AS Roma di occupare un’ulteriore porzione dello Stadio Olimpico, contribuendo a colorare di giallorosso ogni settore dell’impianto capitolino. Un segnale chiaro di come il pubblico romanista resti un elemento centrale nel percorso della squadra. I biglietti per il settore Distinti Nord-Ovest saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 24 dicembre, con una precisazione importante: l’acquisto non sarà consentito ai residenti nella Regione Liguria, in linea con le disposizioni di sicurezza previste per l’evento.