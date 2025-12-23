La famiglia Friedkin sceglie di augurare buon Natale ai tifosi della Roma nel modo più concreto possibile: consegnando il progetto di fattibilità del nuovo stadio in Comune. Un passo reale, importante e storico per il futuro del club. Scrive la società in un comunicato: "L’AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa. Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro".

Stadio della Roma, tutti i dettagli

La Roma entra nel merito del progetto, con particolare attenzione alla Curva Sud, cuore del tifo romanista: "Il nuovo stadio sarà caratterizzato da: una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista. Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale. Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara. Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale".

Stadio Roma Pietralata, il grazie al sindaco di Roma

"L'AS Roma - si legge ancora nel comunicato - desidera rivolgere un ringraziamento speciale e personale al Sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento. L'AS Roma ringrazia altresì le istituzioni di Roma Capitale, le autorità locali e tutti gli interlocutori coinvolti per il lavoro svolto insieme, che proseguirà anche nei prossimi mesi. La consegna del progetto definitivo rappresenta un passo concreto verso l’inizio dei lavori e conferma la determinazione del Club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi".

Stadio della Roma per Euro2032

La Roma, con soddisfazione, fa sapere che il nuovo stadio potrebbe ospitare le partite di Euro2032: "L’importanza dell’opera, in termini di dimensioni, modernità dello stadio, potenziale impatto urbano e tempistiche previste, ha consentito l’inserimento dello stadio di Pietralata tra i potenziali stadi deputati a ospitare UEFA Euro 2032. L'AS Roma continua a lavorare con passione, responsabilità e ambizione: il futuro della nostra casa è sempre più vicino". Dan e Ryan Friedkin, quindi, sono sempre più ottimisti e convinti. E per la Roma, e i suoi tifosi, non potrebbe esserci garanzia migliore.

Le parole del sindaco Gualtieri

Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni. È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un'infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico. L'obiettivo condiviso è dotare Roma di un impianto moderno e sostenibile, all'altezza della sua storia e della sua bellezza, che rappresenti un valore aggiunto per la squadra, per i tifosi e per l'intera città - sottolinea- . Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per questo investimento straordinario, uno dei più importanti mai realizzati nel settore sportivo in Italia, che consentirà alla Roma di compiere un definitivo salto di qualità e di consolidare la propria presenza nell'élite del calcio mondiale. Continueremo a lavorare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale affinché il progetto possa proseguire il suo iter in modo trasparente, efficace e nell'interesse generale".