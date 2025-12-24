Julio Sergio: "Il primo Natale senza il mio Enzo". Poi la frase da brividi sulla Roma

Roma e la Roma: la voce trema un po’. «Enzo e mia figlia sono nati a Roma, lui di fronte Castel Sant’Angelo. Ho vissuto momenti indimenticabili e ancora adesso il club è stato fantastico con me. La maglia spedita, la vicinanza… Mio figlio quando ha visto la maglietta che mi era stata inviata era molto felice, sono cose importanti queste».

Il giocatore preferito di Enzo?

«Cristiano Ronaldo. Lui vedeva tutto, sapeva più cose di me».

Della Roma le chiedeva?

«Sapeva che avevo giocato con Totti, De Rossi, Toni… Quando venivano a casa gli amici si vantava, faceva vedere i video: era orgoglioso. Poi gli piaceva Alisson, ci scambiavamo qualche messaggio ed Enzo era felice».

A proposito di portieri: un giudizio su Svilar?

«Tra i primi d’Europa. Ha ancora un margine di crescita importante, può diventare il primo».

Chi è Julio Sergio oggi?

«Un uomo, un padre, che prova a resistere. Quando sei in mezzo alla tempesta, tutti i giorni ti svegli con l’ansia, con l’angoscia delle mille cose da fare. Sei in un tempo in cui non esiste la tranquillità o la testa libera. Qui in Brasile non abbiamo un’assistenza per la medicina come in Italia, le cose costano tanto e noi cercavamo di fare tutto il meglio per Enzo. In quel processo non hai tempo per accogliere altre cose, per fermarti a pensare e neppure per piangere. Dopo che Enzo è partito ho pensato di dover essere forte per trasformare questa energia e magari poter aiutare chi è nella stessa situazione. Posso dire un’ultima cosa?».

Prego.

«Tifosi della Roma: grazie. Il mio Instagram è fatto soprattutto dal popolo di Roma (testuale, ndr) e io il vostro affetto l’ho sentito tutto. Sempre. E lo ha sentito anche Enzo che ha potuto, almeno un po’, capire come siete fatti. Grazie».

Che cosa chiede al 2026?

«Io ho smesso di giocare a calcio nel 2014, ho studiato, fatto l’allenatore, poi ho iniziato a lavorare con i calciatori e infine c’è stata tutta la storia di Enzo. Sono 12 anni di pensieri. Adesso cosa posso dire? Mi sveglio, sto vicino a mia figlia, lavoro. Penso a questo e non ad altre cose che potrebbero togliermi energia. Non mi arrabbio più, non perdo tempo in cose stupide. Quindi: io voglio essere tranquillo, lavorare e tentare di vivere bene. E poi un’altra cosa, importante: non ho l’obbligo di essere chi non voglio. Ecco, questo: nel 2026 voglio essere me stesso». E allora buon Natale, Julio.