Gasperini senza filtri su Koné e Ferguson: "Se Manu facesse tanti gol..."

ROMA - La Roma ha superato il Genoa per 3-1 nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. Un successo pesante che permette ai giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini di tornare al quarto posto in classifica con 33 punti, scavalcando la Juve, ferma a quota 32. "Siamo partiti con qualche errore tecnico ma poi ci siamo mossi bene, rendendoci pericolosi con tanti inserimenti. Dispiace un po' per il secondo tempo, perché la partita è un po' scaduta", le parole dell'allenatore. Adesso c'è l'Atalanta: "Sarà un ritorno molto piacevole, per me è un pezzo di storia e di vita", ha ammesso il tecnico.

Gasperini su Ferguson, Dybala e Koné

"Più vittorie con un 'vero' centravanti? Bisogna vedere quali sono queste statistiche, perché Ferguson ha saltato solo due gare e in tre era infortunato. Però certamente - spiega Gasperini - lui ha margini di crescita, ma deve sapere che il ruolo di centravanti della Roma è molto importante. Ci sono stati grandi nomi qui. Dovbyk quando non era infortunato ha giocato. L'importante è l'atteggiamento, perché questa Roma ha bisogno di intensità e di andare forte per fare risultati, mi è dispiaciuto aver preso gol nel secondo tempo". Su Dybala in grande condizione come stasera: "Lui se non ha infortuni gioca a prescindere, perché la Roma non ha giocatori di qualità così alta. Quando sta così bene come stasera poi fa partite di questo livello, ma anche a metà va bene lo stesso. In questa squadra se non è infortunato gioca. Semplice". Da Dybala a Koné, Gasperini è onesto e senza filtri: "I giocatori possono sempre migliorare, anche in età sportivamente avanzata, ma bisogna anche guardare il bicchiere mezzo pieno invece di guardare sempre quello che manca. È titolare nella Francia e ha caratteristiche tecniche importanti, certo se facesse qualche gol in più sarebbe meglio e sotto questo aspetto ha dei margini di miglioramento. Se facesse qualche gol in più, tra l'altro, probabilmente non sarebbe alla Roma".

Gasperini e l'attacco

"Siamo partiti nel modo giusto - ha detto Gasperini analizzando la partita -, la squadra ha espresso un buon gioco, con buone geometrie e un atteggiamento offensivo pericoloso. Nel secondo tempo, con lo stadio pieno, avremmo potuto provare a fare qualche giocata migliore, ma la gara è un po’ calata. Va comunque dato merito ai ragazzi, perché il Genoa nelle ultime uscite ha disputato ottime partite. Ferguson mi ha soddisfatto? Non lo so, ma io vado a vedere che Ferguson ha giocato sempre tranne tre partite e in due era infortunato. Dovbyk anche fino all’infortunio... Magari non gioca 90 minuti, ma dipende sempre come si leggono le partite. Il punto è che bisogna fare delle prestazioni, non si possono sbagliare atteggiamenti e intensità. Questa è una squadra che quando va forte fa risultati e quando non era riuscita a fare risultati ha fatto comunque prestazioni”. E quindi, conclude Gasperini, "ringrazio i giocatori per come stiamo lavorando. Undici partite vinte in campionato sono tante, anche perché le squadre che competono con noi sono molto molto attrezzate".