De Rossi contronatura contro la sua Roma

Contro natura. Esattamente così, l’aveva definita: una cosa contro natura. Perché lavorare affinché la Roma perdesse la partita non appartiene, e mai apparterrà, alla sua natura. Lui, Daniele De Rossi, per una vita ha rappresentato la Roma e il romanismo. E usare il tempo del verbo al passato forse non è giusto, non certifica la realtà. Vedi quanto accaduto all’Olimpico, ieri sera, con un’ondata di amore assoluto nei suoi con