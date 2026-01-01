Raspadori alla Roma, vicino l'accordo con l'Atletico Madrid: ora deve decidere lui

L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna (da Marca) e trova conferme in Italia: Roma e Atletico Madrid hanno un accordo di massima per Giacomo Raspadori. Prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni: un'operazione da 22 milioni complessivi. Adesso la palla passa al giocatore: è lui che deve trovare l'accordo con la Roma ed è lui che deve spazzare via gli ultimi dubbi sul rientro in Italia dopo neppure cinque mesi in Spagna.