giovedì 1 gennaio 2026
Raspadori alla Roma, vicino l'accordo con l'Atletico Madrid: ora deve decidere lui

I due club a un passo dalla chiusura sulla base di un prestito con diritto, che diventa obbligo, di riscatto. La palla passa al giocatore
Marota - Zucchelli
1 min
L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna (da Marca) e trova conferme in Italia: Roma e Atletico Madrid hanno un accordo di massima per Giacomo Raspadori. Prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni: un'operazione da 22 milioni complessivi. Adesso la palla passa al giocatore: è lui che deve trovare l'accordo con la Roma ed è lui che deve spazzare via gli ultimi dubbi sul rientro in Italia dopo neppure cinque mesi in Spagna.

Quanto è costato Raspadori all'Atletico Madrid

Detto che l'attaccante non è interessato alle offerte turche e detto che in Italia piace a tanti, Raspadori è diventato ufficialmente dell'Atletico lo scorso 11 agosto. Il costo? Ventidue milioni più quattro di bonus. Per questo la dirigenza spagnola ha come priorità quella di rientrare, se non adesso in estate, dell'investimento. 

