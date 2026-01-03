Ricordate l'ex romanista Saud? Potrebbe tornare in Arabia e sostituire...
L’Al-Hilal ha chiuso l’anno con un’altra vittoria: 3-1 in casa dell’Al Kholood, con doppietta dell’ex-milanista Theo Hernandez. Nel dopo partita, Inzaghi ha avuto l’occasione di parlare di mercato, confermando, pur senza nominarlo, l’uscita di Cancelo. «Siamo già molto attenti e vedremo dove intervenire – ha spiegato l’allenatore piacentino -. Abbiamo 9 stranieri e potremo iscriverne soltanto 8 (nella lista per il massimo campionato saudita, ndr). Stiamo facendo delle valutazioni ed entro 3-4 giorni saprete tutto. È un momento di riflessione per guardare bene il mercato in entrata e in uscita perché vogliamo fare le cose fatte bene e con la società ne stiamo parlando tanto».
Chi al posto di Cancelo: la mossa
Secondo quanto emerso in questi giorni, l’Al-Hilal avrebbe già individuato un sostituto per Cancelo, il cui arrivo non avrebbe impatto sulla lista dei giocatori. Si tratterebbe, infatti, di Saud Abdulhamid, terzino destro saudita, di proprietà della Roma, attualmente in prestito al Lens. L’ex giallorosso non sta giocando molto: appena 297’ in 11 presenze complessive. E sembrerebbe vedere di buon grado un ritorno in patria, in modo da prepararsi in modo migliore per i prossimi Mondiali negli Usa. L’affare è caldeggiato anche dai tifosi sauditi. Tornando a Inzaghi, con il 2025 che si è concluso, ha voluto ricordare le partite che lo hanno più emozionato nell’ultimo anno solare. «Credo che Al Hilal-City e Inter-Barcellona siano due partite che rimarranno a lungo nei miei pensieri. In particolare quella contro Guardiola è stata una grande impresa. Ce la ricordiamo tutti perché è stata una serata magnifica coi nostri tifosi venuti fino in America».