Ricordate l'ex romanista Saud? Potrebbe tornare in Arabia e sostituire...

L’Al-Hilal ha chiuso l’anno con un’altra vittoria: 3-1 in casa dell’Al Kholood, con doppietta dell’ex-milanista Theo Hernandez. Nel dopo partita, Inzaghi ha avuto l’occasione di parlare di mercato, confermando, pur senza nominarlo, l’uscita di Cancelo. «Siamo già molto attenti e vedremo dove intervenire – ha spiegato l’allenatore piacentino -. Abbiamo 9 stranieri e potremo iscriverne soltanto 8 (nella lista per il massimo campionato saudita, ndr). Stiamo facendo delle valutazioni ed entro 3-4 giorni saprete tutto. È un momento di riflessione per guardare bene il mercato in entrata e in uscita perché vogliamo fare le cose fatte bene e con la società ne stiamo parlando tanto».