23:25

Gasperini: "Mani addosso a Svilar e braccio di Scalvini, convalidato un gol assurdo"

L'allenatore duro contro l'arbitro a Dazn: "Quello convalidato a Scalvini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del Var in questo momento. Ci sono cose difficili da giudicare, non questa, è di un'assurdità senza precedenti: ci sono due cose, le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla, è assolutamente inspiegabile. Purtroppo abbiamo preso un gol sul quale era difficile dal campo anche se i giocatori erano molto certi. È assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati 3 minuti fermi, così non c'è spiegazione, sennò si cambia regolamento ogni volta".

23:15

Gasperini: "Non usciamo ridimensionati"

Il tecnico giallorosso analizza la partita a Sky: "Sono contento della Roma, abbiamo avuto le nostre opportunità contro una squadra forte. Non usciamo ridimensionati. Non è facile, ci sono avversari forti e fisici. La Roma ha fatto la sua partita e creato più occasioni dell'Atalanta, che quando riparte lo fa con qualità e forza fisica. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano sugli episodi e noi stasera non li abbiamo avuti a favore. Sono parecchie le partite e bisogna migliorarci in qualche cosa. Quando andiamo in svantaggio, andiamo molto vicini al pareggio ma non lo raggiungiamo. Dopo 18 partite è una caratteristica abbastanza evidente, ma abbiamo la possibilità di far crescere questa squadra e questa società. L’errore di Dybala? Non è una questione di età. Questi episodi cambiano la partita, abbiamo giocato contro una grande squadra, costruita negli anni e molto forte".

23:05

Parla Gasperini, le dichiarazioni dopo Atalanta-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro la squadra di Palladino.

22:50

Atalanta-Roma finisce 1-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Palladino. La Roma cade a Bergamo.

New Balance Arena, Bergamo