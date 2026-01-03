Furia Gasperini: "Mani addosso a Svilar e braccio di Scalvini, convalidato un gol assurdo"
BERGAMO - Un ritorno amaro. Gasperini cade a Bergamo contro l'Atalanta al termine di una partita deludente della Roma. Al di sotto delle aspettative la prestazione dei giallorossi, sia sotto il profilo del gioco che del rendimento individuale. Ecco le parole del tecnico giallorosso, molto critico con l'arbitraggio per il gol convalidato a Scalvini dopo lo scontro con Svilar.
23:25
L'allenatore duro contro l'arbitro a Dazn: "Quello convalidato a Scalvini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del Var in questo momento. Ci sono cose difficili da giudicare, non questa, è di un'assurdità senza precedenti: ci sono due cose, le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla, è assolutamente inspiegabile. Purtroppo abbiamo preso un gol sul quale era difficile dal campo anche se i giocatori erano molto certi. È assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati 3 minuti fermi, così non c'è spiegazione, sennò si cambia regolamento ogni volta".
23:15
Gasperini: "Non usciamo ridimensionati"
Il tecnico giallorosso analizza la partita a Sky: "Sono contento della Roma, abbiamo avuto le nostre opportunità contro una squadra forte. Non usciamo ridimensionati. Non è facile, ci sono avversari forti e fisici. La Roma ha fatto la sua partita e creato più occasioni dell'Atalanta, che quando riparte lo fa con qualità e forza fisica. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano sugli episodi e noi stasera non li abbiamo avuti a favore. Sono parecchie le partite e bisogna migliorarci in qualche cosa. Quando andiamo in svantaggio, andiamo molto vicini al pareggio ma non lo raggiungiamo. Dopo 18 partite è una caratteristica abbastanza evidente, ma abbiamo la possibilità di far crescere questa squadra e questa società. L’errore di Dybala? Non è una questione di età. Questi episodi cambiano la partita, abbiamo giocato contro una grande squadra, costruita negli anni e molto forte".
23:05
Parla Gasperini, le dichiarazioni dopo Atalanta-Roma
Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro la squadra di Palladino.
22:50
Atalanta-Roma finisce 1-0
È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Palladino. La Roma cade a Bergamo.