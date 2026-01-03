Roma, giallo pesante per Mancini ed Hermoso: squalificati per il Lecce
Primo tempo difficile a Bergamo per la Roma di Gian Piero Gasperini, sotto all'intervallo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Doppia beffa per i giallorossi al termine della frazione, con Mancini ed Hermoso che erano diffidati e sono stati ammoniti dall'arbitro Fabbri. Entrambi, dunque, saranno squalificati per la sfida interna con il Lecce di Eusebio Di Francesco.
Mancini paga a caro prezzo l'intervento sull'ex giallorosso Zalewski al minuto 43, mentre Hermoso si è fatto ammonire proprio nel corso del lungo recupero concesso da Michael Fabbri. Giallo pesante per entrambi i difensori di Gasperini, che dovrà reinventarsi il pacchetto arretrato in occasione della sfida con il Lecce, in programma martedì 6 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico.