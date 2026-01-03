Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, giallo pesante per Mancini ed Hermoso: squalificati per il Lecce

Il difensore toscano paga a caro prezzo un fallo sull'ex giallorosso Zalewski: doppia tegola per Gasperini in vista del match con i salentini
1 min
Mancini Hermoso
Roma

Roma

Roma

Primo tempo difficile a Bergamo per la Roma di Gian Piero Gasperini, sotto all'intervallo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Doppia beffa per i giallorossi al termine della frazione, con Mancini ed Hermoso che erano diffidati e sono stati ammoniti dall'arbitro Fabbri. Entrambi, dunque, saranno squalificati per la sfida interna con il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Roma, doppia tegola per Gasperini: Mancini ed Hermoso squalificati per il Lecce

Mancini paga a caro prezzo l'intervento sull'ex giallorosso Zalewski al minuto 43, mentre Hermoso si è fatto ammonire proprio nel corso del lungo recupero concesso da Michael Fabbri. Giallo pesante per entrambi i difensori di Gasperini, che dovrà reinventarsi il pacchetto arretrato in occasione della sfida con il Lecce, in programma martedì 6 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico.

 

Tutte le news di Roma

