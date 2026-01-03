Roma, giallo pesante per Mancini ed Hermoso: squalificati per il Lecce

Primo tempo difficile a Bergamo per la Roma di Gian Piero Gasperini, sotto all'intervallo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Doppia beffa per i giallorossi al termine della frazione, con Mancini ed Hermoso che erano diffidati e sono stati ammoniti dall'arbitro Fabbri. Entrambi, dunque, saranno squalificati per la sfida interna con il Lecce di Eusebio Di Francesco.