Roma senza pace in difesa: Rensch ha la febbre, a rischio per il Lecce. Ecco chi potrebbe giocare

Continua l'emergenza in casa Roma in vista della partita contro il Lecce : l'ultima assenza quasi certificata sarà quella di Rensch, che difficilmente sarà della partita a causa di una sindrome influenzale. E anche Soulé è in forte dubbio per un affaticamento muscolare.

Roma, Rensch ha la febbre: emergenza totale per il Lecce

Queste defezioni vanno ad aggiungersi a una lunga lista di indisponibili: Gollini, Baldanzi, Pellegrini e Bailey sono fermi per infortunio, El Aynaoui e Ndicka sono impegnati in Coppa d’Africa, mentre Mancini ed Hermoso devono scontare la squalifica. Alla luce delle numerose assenze, in difesa otrebbe toccare a una linea inedita con Celik, Ghilardi e Ziolkowski, ma c'è anche la possibilità di vedere Cristante nella linea difensiva.