Buone notizie per Gasperini: Wesley recupera, è convocato

Buone notizie per Gian Piero Gasperini e la Roma: stamattina all'elenco dei convocati per Roma - Sassuolo si è aggiungo Wesley. Il brasiliano ha smaltito l'infuenza e sarà almeno in panchina. Difficile che Gasp lo impieghi dall'inizio, anche se è un suo fedelissimo, vista anche la serata che si annuncia gelida. Ma per la Roma è comunque una notizia importante.