Buone notizie per Gasperini: Wesley recupera, è convocato
Buone notizie per Gian Piero Gasperini e la Roma: stamattina all'elenco dei convocati per Roma - Sassuolo si è aggiungo Wesley. Il brasiliano ha smaltito l'infuenza e sarà almeno in panchina. Difficile che Gasp lo impieghi dall'inizio, anche se è un suo fedelissimo, vista anche la serata che si annuncia gelida. Ma per la Roma è comunque una notizia importante.
Roma, la probabile formazione contro il Sassuolo
Dovrebbero quindi giocare, oltre a Svilar, Mancini, Ziolkowski e Hermoso in difesa, Celik, Pisilli, Koné e Rensch a sinistra, Soulé e Dybala dietro Ferguson. Viste le non brillanti prestazioni dell'olandese a sinistra chissà che alla fine Wesley non venga spedito in campo. La risposta la sa solamente Gasperini.