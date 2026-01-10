Ferguson allontana le voci sul futuro: “Ultimi due anni difficili, sono a Roma per ritrovarmi. E su Gasperini…”
Evan Ferguson si sta finalmente prendendo il suo spazio alla Roma: due gol nelle ultime tre partite di campionato, dopo la doppietta di metà dicembre in casa del Celtic. L'attaccante irlandese, dopo i primi mesi difficili di adattamento, complice qualche problem fisico, sta provando a imporsi in Serie A. A Sport Bible ha rivelato: "Non è facile arrivare in un posto nuovo, è un campionato completamente differente con diversi stili di gioco. Penso che quando arrivi, le persone si aspettano che tutto funzioni subito, ma non funziona così. Ci è voluto un po' di tempo". Ora però la situazione è decisamento migliorata: "Ci sono stati alti e bassi, ma ora direi che ho trovato la mia condizione. Sono in una buona forma fisicamente e mentalmente. Sono pronto a raccogliere quanto costruito. Ho avuto qualche momento difficile, rispetto a quando ero più giovane ho perso un po’ di autostima, ma volevo ritrovare me stesso alla Roma e tornare a segnare. Voglio solo avere il sorriso e godermela".
Le parole di Ferguson
In quest'ultimo periodo si è parlato tanto del suo futuro: "Non ci ho pensato. Voglio ragionare per un passo alla volta, non puoi pensare a cosa farai l’anno prossimo. Sono qui ora ed è quello che conta. Mi impegnerò e continuerò a lavorare finché sarò qui". Ferguson ha poi parlato del lavoro con Gasperini: "Ricordo che sono arrivato durante il precampionato, circa una settimana dopo l'inizio. Quando i miei compagni tornavano dall'allenamento, erano morti. Ogni giorno è 'non-stop', è difficile. Si tratta sempre di pensare al dopo, a fare di più". Un'attitudine che ha portato i giallorossi a lottare per le prime posizioni in classifica: "Al momento sta andando tutto bene. Penso che come squadra siamo in un buon momento, non si tratta solo di me. Siamo in una buona posizione e stiamo trovando ritmo e costanza. Vedremo questo dove ci porterà".