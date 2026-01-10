Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ferguson allontana le voci sul futuro: “Ultimi due anni difficili, sono a Roma per ritrovarmi. E su Gasperini…”© BARTOLETTI

Ferguson allontana le voci sul futuro: “Ultimi due anni difficili, sono a Roma per ritrovarmi. E su Gasperini…”

Le parole dell'attaccante dei giallorossi sulla sua esperienza in Serie A: "Sono qui ora ed è quello che conta"
2 min
TagsFergusonRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Evan Ferguson si sta finalmente prendendo il suo spazio alla Roma: due gol nelle ultime tre partite di campionato, dopo la doppietta di metà dicembre in casa del Celtic. L'attaccante irlandese, dopo i primi mesi difficili di adattamento, complice qualche problem fisico, sta provando a imporsi in Serie A. A Sport Bible ha rivelato: "Non è facile arrivare in un posto nuovo, è un campionato completamente differente con diversi stili di gioco. Penso che quando arrivi, le persone si aspettano che tutto funzioni subito, ma non funziona così. Ci è voluto un po' di tempo". Ora però la situazione è decisamento migliorata: "Ci sono stati alti e bassi, ma ora direi che ho trovato la mia condizione. Sono in una buona forma fisicamente e mentalmente. Sono pronto a raccogliere quanto costruito. Ho avuto qualche momento difficile, rispetto a quando ero più giovane ho perso un po’ di autostima, ma volevo ritrovare me stesso alla Roma e tornare a segnare. Voglio solo avere il sorriso e godermela".

Le parole di Ferguson

In quest'ultimo periodo si è parlato tanto del suo futuro: "Non ci ho pensato. Voglio ragionare per un passo alla volta, non puoi pensare a cosa farai l’anno prossimo. Sono qui ora ed è quello che conta. Mi impegnerò e continuerò a lavorare finché sarò qui". Ferguson ha poi parlato del lavoro con Gasperini: "Ricordo che sono arrivato durante il precampionato, circa una settimana dopo l'inizio. Quando i miei compagni tornavano dall'allenamento, erano morti. Ogni giorno è 'non-stop', è difficile. Si tratta sempre di pensare al dopo, a fare di più". Un'attitudine che ha portato i giallorossi a lottare per le prime posizioni in classifica: "Al momento sta andando tutto bene. Penso che come squadra siamo in un buon momento, non si tratta solo di me. Siamo in una buona posizione e stiamo trovando ritmo e costanza. Vedremo questo dove ci porterà".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Bove torna all'OlimpicoWesley convocato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS