Ferguson allontana le voci sul futuro: “Ultimi due anni difficili, sono a Roma per ritrovarmi. E su Gasperini…”

Evan Ferguson si sta finalmente prendendo il suo spazio alla Roma: due gol nelle ultime tre partite di campionato, dopo la doppietta di metà dicembre in casa del Celtic. L'attaccante irlandese, dopo i primi mesi difficili di adattamento, complice qualche problem fisico, sta provando a imporsi in Serie A. A Sport Bible ha rivelato: "Non è facile arrivare in un posto nuovo, è un campionato completamente differente con diversi stili di gioco. Penso che quando arrivi, le persone si aspettano che tutto funzioni subito, ma non funziona così. Ci è voluto un po' di tempo". Ora però la situazione è decisamento migliorata: "Ci sono stati alti e bassi, ma ora direi che ho trovato la mia condizione. Sono in una buona forma fisicamente e mentalmente. Sono pronto a raccogliere quanto costruito. Ho avuto qualche momento difficile, rispetto a quando ero più giovane ho perso un po’ di autostima, ma volevo ritrovare me stesso alla Roma e tornare a segnare. Voglio solo avere il sorriso e godermela".