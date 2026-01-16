Che batosta per la Roma: Dovbyk si opera. Quanto starà fuori e cosa succede sul mercato

Non c'è pace per l'attacco della Roma e Artem Dovbyk: l'ucraino si opera, starà fuori un paio di mesi. La notizia scuote la Roma e di conseguenza anche il calciomercato. L’attaccante ucraino sarà costretto all’intervento chirurgico in Finlandia per la lesione miotendinea della coscia sinistra subita nel corso della sfida contro il Lecce dello scorso 6 gennaio. Dopo ulteriori esami la Roma e il giocatore hanno deciso di non proseguire con la terapia conservativa ma di optare per l’intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Lasse Lempainen, esperto in patologie tendinee, che lo scorso maggio aveva operato anche Lorenzo Pellegrini.