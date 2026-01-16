Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Che batosta per la Roma: Dovbyk si opera. Quanto starà fuori e cosa succede sul mercato

Il problema dell'ucraino è più grave del previsto: tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Non c'è pace per l'attacco della Roma e Artem Dovbyk: l'ucraino si opera, starà fuori un paio di mesi. La notizia scuote la Roma e di conseguenza anche il calciomercato. L’attaccante ucraino sarà costretto all’intervento chirurgico in Finlandia per la lesione miotendinea della coscia sinistra subita nel corso della sfida contro il Lecce dello scorso 6 gennaio. Dopo ulteriori esami la Roma e il giocatore hanno deciso di non proseguire con la terapia conservativa ma di optare per l’intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Lasse Lempainen, esperto in patologie tendinee, che lo scorso maggio aveva operato anche Lorenzo Pellegrini

Operazione Dovbyk, cosa cambia per il mercato della Roma

Niente cessione quindi nella finestra del mercato invernale. Fenerbahce e diversi club europei erano sulle tracce di Dovbyk che adesso sarà costretto a rimanere fermo per un paio di mesi. L’ipotesi più probabile è che torni a disposizione intorno a inizio aprile.  Gasperini perde uno dei suoi centravanti, adesso Massara dovrà valutare attentamente la situazione e decidere se intervenire con un nuovo innesto nel reparto offensivo.

