I convocati della Roma, fuori El Shaarawy, Ferguson e di nuovo Angelino: ecco perché
Ferguson che ha ancora dolore. El Shaarawy che ha un'infiammazione al tendine d'Achille. E Angelino, di nuovo fuori perché Gasperini non lo convocherà più fino a che non starà bene. Cosa voglia dire non si sa nel dettaglio, visto che Gasp si è sempre limitato a parlare di "motivazioni mediche". Rientra, invece, Pellegrini. Sono questi i convocati della Roma per la partita di domani in casa del Torino.
Ecco la lista completa dei convocati per Roma-Torino
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini
Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen
Assenti: Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Baldanzi e El Shaarawy