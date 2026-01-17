I convocati della Roma, fuori El Shaarawy, Ferguson e di nuovo Angelino: ecco perché

Ferguson che ha ancora dolore. El Shaarawy che ha un'infiammazione al tendine d'Achille. E Angelino, di nuovo fuori perché Gasperini non lo convocherà più fino a che non starà bene. Cosa voglia dire non si sa nel dettaglio, visto che Gasp si è sempre limitato a parlare di "motivazioni mediche". Rientra, invece, Pellegrini. Sono questi i convocati della Roma per la partita di domani in casa del Torino.