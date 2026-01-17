Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I convocati della Roma, fuori El Shaarawy, Ferguson e di nuovo Angelino: ecco perché

La lista di Gasperini per la partita di domenica alle 18 contro i granata. Torna Pellegrini
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ferguson che ha ancora dolore. El Shaarawy che ha un'infiammazione al tendine d'Achille. E Angelino, di nuovo fuori perché Gasperini non lo convocherà più fino a che non starà bene. Cosa voglia dire non si sa nel dettaglio, visto che Gasp si è sempre limitato a parlare di "motivazioni mediche". Rientra, invece, Pellegrini. Sono questi i convocati della Roma per la partita di domani in casa del Torino.

Ecco la lista completa dei convocati per Roma-Torino

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini

Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen

Assenti: Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Ferguson, Baldanzi e El Shaarawy

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Gasperini, tutta la conferenzaRoma, la rivoluzione in attacco è appena iniziata

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS