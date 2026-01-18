Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Malen segna e fa impazzire la panchina della Roma: la frase ascoltata a bordocampo

L’olandese segna subito al debutto e strega tutto lo staff: ecco cosa hanno detto
L’impatto di Donyell Malen con il mondo Roma non poteva essere più esplosivo. All’esordio assoluto con la maglia giallorossa, l’attaccante olandese ha impiegato poco più di venti minuti per lasciare il segno contro il Torino, dimostrando subito perché il suo arrivo ha acceso curiosità ed entusiasmo. Movimenti continui, strappi in profondità e personalità nelle giocate. Malen aveva già fatto tremare la difesa granata con un primo gol poi annullato, ma è stato solo il preludio a quanto sarebbe accaduto poco dopo. Alla prima vera occasione buona, l’olandese non ha sbagliato, firmando l’1-0 che ha sbloccato il match e fatto esplodere l’Olimpico.

La reazione della panchina della Roma

Oltre al gol, ciò che ha colpito maggiormente è stata la naturalezza con cui l’ex Aston Villa si è inserito subito nei meccanismi offensivi della squadra: dialogo con i compagni, letture intelligenti degli spazi e una condizione fisica già convincente. Un debutto che non è passato inosservato nemmeno alla panchina giallorossa, sorpresa e trascinata dall’impatto immediato del nuovo arrivato. Emblematica, in questo senso, la frase pronunciata subito dopo la rete: “Ma chi abbiamo preso?!”. Un’esclamazione spontanea, carica di stupore e soddisfazione, che racconta meglio di qualsiasi analisi quanto Malen abbia impressionato sin dai primi minuti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

