Malen segna e fa impazzire la panchina della Roma: la frase ascoltata a bordocampo

L’impatto di Donyell Malen con il mondo Roma non poteva essere più esplosivo. All’esordio assoluto con la maglia giallorossa, l’attaccante olandese ha impiegato poco più di venti minuti per lasciare il segno contro il Torino, dimostrando subito perché il suo arrivo ha acceso curiosità ed entusiasmo. Movimenti continui, strappi in profondità e personalità nelle giocate. Malen aveva già fatto tremare la difesa granata con un primo gol poi annullato, ma è stato solo il preludio a quanto sarebbe accaduto poco dopo. Alla prima vera occasione buona, l’olandese non ha sbagliato, firmando l’1-0 che ha sbloccato il match e fatto esplodere l’Olimpico.