Roma, gli uomini giusti

Malen, il fenomenale Donny Malen di Torino non basta. O meglio, non gli basta. Non basta a Gian Piero Gasperini, che è quanto mai convinto che la sua Roma possa recitare fino in fondo un ruolo da autentica protagonista in campionato. A patto di avere gli uomini giusti per farlo, ovviamente. Ecco perché sta premendo sulla dirigenza/proprietà per avere altri giocatori tipo Malen. Cioè bravi, pronti, su misura per il