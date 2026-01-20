Stop alle trasferte fino alla fine della stagione (valido anche per l'estero) per i tifosi della Roma e per quelli della Fiorentina. Il Viminale ha deciso per la stangata, punendo i disordini avvenuti domenica in autostrada, nei pressi dello svincolo per Casalecchio di Reno, tra gli ultras giallorossi e quelli della Viola. L'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive aveva deciso di rimandare la decisione sul blocco al ministro Piantedosi, passando simbolicamente la palla all'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. Un metodo, questo, che poteva significare una sola cosa: pena esemplare. Tale modalità era stata infatti già utilizzata a gennaio 2023, quando il Ministero dell'Interno decise di sospendere per due mesi le trasferte ai sostenitori giallorossi e a quelli del Napoli, coinvolti in un'altra domenica di follia e di scontri in autostrada, questi all'altezza della stazione di servizio di Badia al Pino. Stavolta gli incidenti si sono verificati in concomitanza di due spostamenti distinti che hanno finito per incrociarsi sullo stesso percorso: i romanisti erano diretti a Torino per assistere al match contro i granata, i fiorentini si apprestavano a raggiungere Bologna.