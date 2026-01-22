Totti, che sorpresa: dopo oltre due anni torna a vedere la Roma. Con chi era e cosa è successo

Francesco Totti all'Olimpico oltre due anni dopo. Era dai tempi di Mourinho, semifinale di andata col Bayer Leverkusen, gol di Bove, che lo storico capitano della Roma non andava a vedere la sua squadra, l'amore di una vita. Lo ha fatto stasera, ospite del club, insieme al figlio maggiore Cristian, 20 anni. Non è la prima volta che in questi anni Francesco torna all'Olimpico ma a vedere la Roma no, non era più tornato. Difficile sapere o capire perché, visto che spesso Totti era sugli spalti, soprattutto per le partite europee. Non a caso era anche a Tirana e Budapest.

Totti, con chi era all'Olimpico e il rapporto con i Friedkin

Poi qualcosa si è incrinato, come quei rapporti che si indeboliscono all'improvviso e non si sa neppure bene perché. Ma Totti era e resta non solo il giocatore più importante della Roma, ma anche un pezzo enorme della Roma stessa. Una società che l'anno prossimo compirà 100 anni e che ha in Francesco il suo figlio più rappresentativo. Quel che conta è che oggi Totti sia allo stadio col massimo piacere anche da parte della proprietà che ha sempre rispettato la sua bandiera più importante. In questo Dan e Ryan Friedkin non hanno mai sbagliato.