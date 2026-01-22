Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Totti, che sorpresa: dopo oltre due anni torna a vedere la Roma. Con chi era e cosa è successo

Lo storico capitano giallorosso sugli spalti dell'Olimpico per Roma-Stoccarda: i dettagli
Chiara Zucchelli
TagsRomaFrancesco TottiEuropa League
Francesco Totti all'Olimpico oltre due anni dopo. Era dai tempi di Mourinho, semifinale di andata col Bayer Leverkusen, gol di Bove, che lo storico capitano della Roma non andava a vedere la sua squadra, l'amore di una vita. Lo ha fatto stasera, ospite del club, insieme al figlio maggiore Cristian, 20 anni. Non è la prima volta che in questi anni Francesco torna all'Olimpico ma a vedere la Roma no, non era più tornato. Difficile sapere o capire perché, visto che spesso Totti era sugli spalti, soprattutto per le partite europee. Non a caso era anche a Tirana e Budapest.

Totti, con chi era all'Olimpico e il rapporto con i Friedkin

Poi qualcosa si è incrinato, come quei rapporti che si indeboliscono all'improvviso e non si sa neppure bene perché. Ma Totti era e resta non solo il giocatore più importante della Roma, ma anche un pezzo enorme della Roma stessa.  Una società che l'anno prossimo compirà 100 anni e che ha in Francesco il suo figlio più rappresentativo. Quel che conta è che oggi Totti sia allo stadio col massimo piacere anche da parte della proprietà che ha sempre rispettato la sua bandiera più importante. In questo Dan e Ryan Friedkin non hanno mai sbagliato.

