venerdì 23 gennaio 2026
Pisilli, un talento da trattenere

Leggi il commento sul centrocampista giallorosso, protagonista della sfida in Europa League contro lo Stoccarda
Mimmo Ferretti
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Una Roma inedita, forse improvvisata, riesce a portare a casa altri tre punti pesantissimi nella sua corsa verso gli ottavi di Europa League. Stoccarda battuto grazie alla doppietta di Niccolò Pisilli e questa è una notizia - una bella notizia - che va oltre il successo contro i tedeschi. Due gol che mettono a tacere tante cose brutte, raccontate con troppa facilità sul conto del ragazzo, e che aprono orizzonti attesi da una vita. Per lui e anche,

