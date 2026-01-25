Corriere dello Sport.it
Gissah diventa Fragrance Partner della Roma

Nuova partnership per il club giallorosso, che ha ufficializzato l'accordo con il brand leader nel settore delle fragranze di lusso nella regione del Golfo
L'AS Roma annuncia una nuova partnership con Gissah, brand leader nel settore delle fragranze di lusso nella regione del Golfo, riconosciuto per la capacità di coniugare tradizione mediorientale, influenze internazionali e visione contemporanea.

Gissah nuovo Fragrance Partner della Roma

L’accordo dà vita a una collaborazione strategica che unisce due realtà accomunate da una forte identità e da un approccio orientato all’innovazione. Gissah diventerà Fragrance Partner del Club, con un progetto che va oltre la sponsorizzazione tradizionale e prevederà anche lo sviluppo di una linea esclusiva di fragranze co-branded, create appositamente per l’AS Roma.

Michael Gandler, Chief Business Officer dell’AS Roma, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Gissah come nuovo partner del Club. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra culture e valori, in cui calcio, lusso e lifestyle si fondono. La creazione di una fragranza co-branded è un’espressione unica della nostra identità, capace di creare un legame emotivo e sensoriale con i nostri tifosi in tutto il mondo".

"Questa partnership con l'AS Roma rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita globale di Gissah", ha dichiarato il CEO di Gissah, Bashar AlAmir. "Siamo orgogliosi e onorati di diventare partner ufficiali dell'AS Roma, un club con una ricca tradizione e una tifoseria appassionata in tutto il mondo. Attraverso questa collaborazione, miriamo a riunire l'essenza della tradizione calcistica italiana e l'artigianato mediorientale, creando un dialogo culturale che elevi entrambi i marchi a un livello superiore".

 

