Roma-Milan, i convocati di Gasperini: c'è Venturino, Rensch e Angelino fuori
ROMA - Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per il big-match della sua Roma contro il Milan, in programma stasera allo Stadio Olimpico. Non c'è Rensch, alle prese con una contusione al ginocchio sinistro, oltre agli altri indisponibili Angeliño, Dovbyk, El Shaarawy ed Hermoso. Convocato il 19enne attaccante Lorenzo Venturino, appena arrivato in prestito dal Genoa. Ci sono Mancini e Ferguson, che erano in dubbio. Rientra El Aynaoui, reduce dalla Coppa d'Africa con il Marocco.
Roma, i convocati per il Milan
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz.
La Curva Sud si organizza
Nel frattempo i tifosi della Curva Sud si stanno organizzando per la coreografia: in occasione di Roma-Sassuolo è stata fatta una raccolta fondi all'esterno dello Stadio Olimpico e in queste ore, sui social, stanno circolando le indicazioni per chi sarà sugli spalti stasera.