Roma-Milan, i convocati di Gasperini: c'è Venturino, Rensch e Angelino fuori

ROMA - Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per il big-match della sua Roma contro il Milan, in programma stasera allo Stadio Olimpico. Non c'è Rensch , alle prese con una contusione al ginocchio sinistro, oltre agli altri indisponibili Angeliño, Dovbyk, El Shaarawy ed Hermoso. Convocato il 19enne attaccante Lorenzo Venturino , appena arrivato in prestito dal Genoa. Ci sono Mancini e Ferguson, che erano in dubbio. Rientra El Aynaoui , reduce dalla Coppa d'Africa con il Marocco.

Roma, i convocati per il Milan

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.

Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz.

La Curva Sud si organizza

Nel frattempo i tifosi della Curva Sud si stanno organizzando per la coreografia: in occasione di Roma-Sassuolo è stata fatta una raccolta fondi all'esterno dello Stadio Olimpico e in queste ore, sui social, stanno circolando le indicazioni per chi sarà sugli spalti stasera.