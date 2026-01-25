Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma-Milan, i convocati di Gasperini: c'è Venturino, Rensch e Angelino fuori© AS Roma via Getty Images

Roma-Milan, i convocati di Gasperini: c'è Venturino, Rensch e Angelino fuori

Gasperini ha scelto gli uomini per il big match di stasera mentre la Curva Sud organizza la sua coreografia
1 min
TagsRomaconvocatitifosi
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per il big-match della sua Roma contro il Milan, in programma stasera allo Stadio Olimpico. Non c'è Rensch, alle prese con una contusione al ginocchio sinistro, oltre agli altri indisponibili Angeliño, Dovbyk, El Shaarawy ed Hermoso. Convocato il 19enne attaccante Lorenzo Venturino, appena arrivato in prestito dal Genoa. Ci sono Mancini e Ferguson, che erano in dubbio. Rientra El Aynaoui, reduce dalla Coppa d'Africa con il Marocco.

Roma, i convocati per il Milan

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz.

La Curva Sud si organizza

Nel frattempo i tifosi della Curva Sud si stanno organizzando per la coreografia: in occasione di Roma-Sassuolo è stata fatta una raccolta fondi all'esterno dello Stadio Olimpico e in queste ore, sui social, stanno circolando le indicazioni per chi sarà sugli spalti stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, nuovi acquisti in vistaGasperini "silenzioso": bunker Trigoria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS