Paulo Dybala, c’è l’esito degli esami al ginocchio: come sta, ultime news e quali partite può saltare

Gli esami a cui è stato sottoposto I questa mattina Paulo Dybala hanno escluso lesioni al ginocchio. È presente una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio e Dybala ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico. Salterà Udine, obiettivo Roma - Cagliari del 9 febbraio. Va detto che con la Roma che fino a marzo avrà solo una partita a settimana Dybala non sarà costretto a forzare. E questo consente a Gasperini di tirare un sospiro di sollievo.