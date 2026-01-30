Corriere dello Sport.it
Paulo Dybala, c’è l’esito degli esami al ginocchio: come sta, ultime news e quali partite può saltare

L’argentino è stato sottoposto ad accertamenti strumentali. E Gasperini può tirare un sospiro di sollievo
Chiara Zucchelli
1 min
Gli esami a cui è stato sottoposto I questa mattina Paulo Dybala hanno escluso lesioni al ginocchio. È presente una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio e Dybala ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico. Salterà Udine, obiettivo Roma - Cagliari del 9 febbraio. Va detto che con la Roma che fino a marzo avrà solo una partita a settimana Dybala non sarà costretto a forzare. E questo consente a Gasperini di tirare un sospiro di sollievo.

Roma, tutto sulle condizioni di Dybala

Che Dybala stesse bene, o comunque non malissimo, si era già capito ieri sera nella pancia dello stadio di Atene quando ad alcuni tifosi che lo avevano fermato per foto e autografi aveva rassicurato tutti. Oggi la conferma dagli esami strumentali.

