martedì 3 febbraio 2026
Zaragoza è già in clima derby: "Giocare all'Olimpico con la Roma non paragonabile a farlo contro la Lazio"

L'esterno d'attacco spagnolo si è presentato ufficialmente ai tifosi giallorossi attraverso un'intervista sui canali ufficiali del club
Tanta voglia di mettersi in gico. Il neo-acquisto Bryan Zaragoza ha parlato attraverso i canali social della Roma: "Grazie a tutti per l’accoglienza. Sono molto contento di essere qui e ho voglia di iniziare. La trattativa? È successo tutto all’improvviso: da un giorno all’altro mi hanno informato che c’era la possibilità di trasferirmi alla Roma e non ci ho pensato un secondo. Ho detto che volevo venire alla Roma, a giocare in questa squadra. Voglio ringraziare anche il club, la proprietà, Massara, Gasperini e tutti quanti. Voglio ringraziarli per avermi dato questa opportunità. Arrivo con aspettative alte, con grandi aspettative. Voglio essere importante per questo club, voglio vincere dei titoli e spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League".

Zaragoza alla Roma: "Ho voglia di imparare da Gasperini, ho parlato con Dybala"

Parlando di Gasperini e della scelta del suo numero di maglia Zaragoza ha spiegato: "Gasperini lo conosco perché l’anno scorso mi piaceva molto come giocava la sua squadra, che era molto bella da vedere e giocava davvero un bel calcio. Ho voglia di iniziare questa avventura e di scoprire cosa potrà insegnarmi il mister. Mi aiuterà e potrò imparare molto da lui. Da sempre mi piace dribblare, l’uno contro uno e il calcio di strada. Devo dire che il dribbling e l’uno contro uno sono tra le mie migliori qualità. Appena arrivato al centro sportivo ho incontrato Dybala e ho parlato con lui. Paulo è veramente un grande giocatore e poter dividere lo spogliatoio con lui mifa davvero piacere. Il numero 97? Dato che in Spagna o in Germania non potevo scegliere numeri superiori al 25, mi attirava molto l’idea di optare per un numero più grande. Per cui mi piaceva il 97 e io e la mia famiglia abbiamo deciso che era il numero che volevamo scegliere".

Zaragoza e l'arrivo in Serie A: "Non me lo aspettavo, ho deciso all'improvviso"

Sull'arrivo in Serie A: "Ho già giocato nella Liga e nella Bundesliga e non pensavo di arrivare in Serie A, ho deciso all’improvviso. Devo dire che ho molta voglia di iniziare in questo campionato, di scoprire com’è la Serie A e di conoscere questo campionato di grandi giocatori e grandi squadre. Credo che sia un campionato complicato e difficile, ma darò tutto per cercare di vincere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaragoza: "Giocare contro la Lazio non è paragonabile a giocare alla Roma"

Zaragoza ha aggiunto: "La nazionale spagnola? Devo dire che l’anno scorso ho avuto abbastanza spazio in nazionale, nonostante gli infortuni che ho avuto. Quest’anno ancora no, ma credo che l’opportunità arriverà presto e credo che il mio obiettivo, o uno dei miei obiettivi, sia arrivare al Mondiale. Ho già giocato all'Olimpico, ma contro la Lazio. Penso che non ci sia nulla di paragonabile, perché quel giorno ho giocato contro la Lazio, ma giocare contro la Lazio non è la stessa cosa che giocare contro la Roma, ovvero voglio vedere l’Olimpico pieno di tifosi della Roma e sentire la passione. Ho moltissima voglia di esordire con la Roma in questo stadio e il mio desiderio più grande sarebbe quello di debuttare con una vittoria. Se poi segnassi, sarebbe perfetto".

Zaragoza: "Non conosco molto bene la città, ma tutti mi parlano benissimo di Roma"

Zaragoza ha concluso: "Non conosco molto bene la città, non ci sono mai stato, ma tutti mi parlano benissimo di Roma. Arrivo con molta voglia di conoscere tutto e di poter restare a lungo qui. Arrivo qui con molte speranze. Darò tutto per questo club e per questa maglia. Forza Roma, daje Roma!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

