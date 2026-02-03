Zaragoza è già in clima derby: "Giocare all'Olimpico con la Roma non paragonabile a farlo contro la Lazio"

Tanta voglia di mettersi in gico. Il neo-acquisto Bryan Zaragoza ha parlato attraverso i canali social della Roma : "Grazie a tutti per l’accoglienza. Sono molto contento di essere qui e ho voglia di iniziare. La trattativa? È successo tutto all’improvviso: da un giorno all’altro mi hanno informato che c’era la possibilità di trasferirmi alla Roma e non ci ho pensato un secondo. Ho detto che volevo venire alla Roma, a giocare in questa squadra. Voglio ringraziare anche il club, la proprietà, Massara , Gasperini e tutti quanti. Voglio ringraziarli per avermi dato questa opportunità. Arrivo con aspettative alte, con grandi aspettative. Voglio essere importante per questo club, voglio vincere dei titoli e spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League ".

Zaragoza alla Roma: "Ho voglia di imparare da Gasperini, ho parlato con Dybala"

Parlando di Gasperini e della scelta del suo numero di maglia Zaragoza ha spiegato: "Gasperini lo conosco perché l’anno scorso mi piaceva molto come giocava la sua squadra, che era molto bella da vedere e giocava davvero un bel calcio. Ho voglia di iniziare questa avventura e di scoprire cosa potrà insegnarmi il mister. Mi aiuterà e potrò imparare molto da lui. Da sempre mi piace dribblare, l’uno contro uno e il calcio di strada. Devo dire che il dribbling e l’uno contro uno sono tra le mie migliori qualità. Appena arrivato al centro sportivo ho incontrato Dybala e ho parlato con lui. Paulo è veramente un grande giocatore e poter dividere lo spogliatoio con lui mifa davvero piacere. Il numero 97? Dato che in Spagna o in Germania non potevo scegliere numeri superiori al 25, mi attirava molto l’idea di optare per un numero più grande. Per cui mi piaceva il 97 e io e la mia famiglia abbiamo deciso che era il numero che volevamo scegliere".

Zaragoza e l'arrivo in Serie A: "Non me lo aspettavo, ho deciso all'improvviso"

Sull'arrivo in Serie A: "Ho già giocato nella Liga e nella Bundesliga e non pensavo di arrivare in Serie A, ho deciso all’improvviso. Devo dire che ho molta voglia di iniziare in questo campionato, di scoprire com’è la Serie A e di conoscere questo campionato di grandi giocatori e grandi squadre. Credo che sia un campionato complicato e difficile, ma darò tutto per cercare di vincere".

