giovedì 5 febbraio 2026
Ranieri: "Totti torna alla Roma? I Friedkin ci stanno pensando"

La rivelazione del dirigente giallorosso, consulente della proprietà americana che gestisce il club capitolino
Claudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti all'interno dell'AS Roma. Il senior advisor del club giallorosso ha confermato che la famiglia Friedkin sta pensando di riportare l'iconico numero 10 in società. Un matrimonio diverso, ma sempre nel segno degli stessi colori.

Ranieri, la rivelazione: "Totti in società? I Friedkin ci stanno pensando"

Così Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport: "Totti in società? I Friedkin ci stanno pensando. Mi auguro che possa essere utile alla Roma: Francesco è una parte della Roma", ha sottolineato Sir Claudio.

