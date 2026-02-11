Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Totti e il ritorno alla Roma: c'è un dettaglio che la differenza. La mossa dei Friedkin per riportarlo nel club

La proprietà è convinta di poterlo riportare in società e la standing ovation allo stadio è un segnale da non trascurare. Tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
4 min
TagsTottiRoma
Roma

ROMA - L’Olimpico non dimentica, l’Olimpico chiama. E quando Francesco Totti si alza in piedi, lo stadio risponde come se il tempo non fosse mai passato. È stata la sua serata, ancora una volta, pur senza scarpini né fascia al braccio. Una presenza che pesa, che scalda, che riaccende. Perché il suo ritorno nella Roma non è più solo un’idea romantica: è una sensazione che vibra nell’aria, che corre tra i seggiolini, che si infila nei cori. Il nuovo invito del club, l’ingresso nella pancia dell’Olimpico, i saluti ai dipendenti di vecchia data: gesti che sanno di casa, di appartenenza vera. Accanto a lui, immancabile, il fedelissimo Vito Scala. Una coppia che è un simbolo, un pezzo di storia giallorossa che cammina ancora insieme nei corridoi dello stadio. E sugli spalti, lunedì sera contro il Cagliari, il volume si è alzato ancora. Non per un gol, ma per un’emozione: il nome di Totti che rimbalza da una curva all’altra, come un richiamo antico, un sussurro romantico. Quando le telecamere lo hanno inquadrato sui maxi schermi, Francesco si è alzato e ha ringraziato. Un gesto semplice, ma potente. L’Olimpico lo ha abbracciato, lui ha restituito affetto. È stato uno scambio continuo, quasi naturale.

Totti-Friedkin, c'è sintonia

All’intervallo, poi, il saluto a Ranieri, altro volto che profuma di romanismo ma anche di Roma intesa come società. Un incrocio che racconta passato, presente e qualcosa di più. Del resto, i segnali sono chiari. «Totti e la famiglia Friedkin hanno un ottimo rapporto», ha confermato Massara prima della partita. I Friedkin hanno avviato il loro progetto con discrezione, scegliendo il silenzio operativo al posto dei proclami. L’idea di fondo è chiara: dare finalmente una struttura solida, riconoscibile, capace di parlare la lingua di Roma. Niente ruoli confusi o figure messe lì solo per rappresentanza, ma persone che sappiano incarnare davvero un’identità e trasformarla in lavoro quotidiano. In questo disegno, il nome di Totti torna a essere centrale, non come semplice simbolo, ma come patrimonio vivo del club, una presenza che può dare senso, direzione e appartenenza.

La presenza di Totti

Conoscenza dell’ambiente, amore autentico per la maglia e credibilità totale agli occhi della tifoseria: Totti rappresenta tutto questo. E in una fase in cui si vuole costruire con equilibrio e visione, affidarsi a chi Roma la conosce davvero non è una scelta nostalgica, ma un atto di intelligenza. Intorno a Totti, la squadra ha vinto, prima con lo Stoccarda, poi contro il Cagliari, e l’atmosfera si è fatta ancora più frizzante con lui sugli spalti. Non è stata solo una presenza simbolica, ma un catalizzatore emotivo. Ogni suo passo allo stadio viene osservato, ogni sorriso interpretato, ogni saluto amplificato. Il suo ritorno, a fuoco lento, non fa rumore ma scalda tutto. E allora è la conferma che Roma sta riaprendo una porta che non è mai stata davvero chiusa. Senza proclami, senza effetti speciali, ma con quella forza silenziosa che solo i legami veri sanno avere. Totti e la Roma si stanno riavvicinando sotto gli occhi di tutti, tra un abbraccio dell’Olimpico e un saluto a bordo campo. E il cuore giallorosso batte già un po’ più forte.

