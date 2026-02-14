Gasperini sta preparando una strategia per il Napoli: la nuova forza della Roma nella staffetta

Il bene Olimpico è supremo, anche in trasferta. Da Roma a Napoli, intravedendo la Juve all’orizzonte mentre ci si prepara all’Europa, che da marzo misuerà le ambizioni della squadra su larga scala: mai come in questa fase della stagione, il gioco delle coppie dell’attacco romanista dovrà diventare una staffetta mista con quattro funamboli per due posti, non per forza di cose alternativi l’uno all’altro. Due mancini e due destri: gli argentini Dybala e Soulé da una parte, lo spagnolo Zaragoza con Pellegrini dall’altra. Tutti intercambiabili nelle posizioni alle spalle del centravanti Malen, che avrebbe il suo alter ego nel giovane Robinio Vaz, in attesa dei ritorni di Ferguson e Dovbyk. Il nuovo calcio post pandemico, si sa, è tutt’altra storia. Anche Gasperini, abituato a dar fondo alle risorse della panchina, è stato costretto ad ammetterlo: «Le cinque sostituzioni non mi piacciono perché hanno trasformato questo sport. Potendo cambiare praticamente metà dei giocatori, le squadre non sono più soggette a cali fisici, che erano il contesto in cui alla fine chi era più bravo e resistente vinceva», il suo pensiero espresso già una volta in conferenza stampa. Insomma, la possibilità di stravolgere le squadre rischia di neutralizzare il lavoro atletico, e non è cosa di poco conto. «Eppure mi sono adattato». In campo ormai si va in sedici e chi ha delle alternative credibili è sempre un passo avanti all’avversario.