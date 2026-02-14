Napoli-Roma, Dybala non convocato: cosa è successo nella rifinitura. La scelta su Soulé

ROMA - Paulo Dybala ha alzato bandiera bianca. Nell’allenamento di rifinitura, andato in scena oggi pomeriggio a Trigoria, l’argentino ha sentito ancora dolore al ginocchio sinistro, quello che da 13 giorni lo sta tormentando a causa di un’infiammazione che non ha interessato i legamenti. L’ultima partita giocata dalla Joya resta quella contro il Milan del 25 gennaio e domani assisterà a Napoli-Roma da casa, non essendo partito coi compagni. Dybala era tornato in gruppo mercoledì dopo diverse sedute personalizzata, poche ore fa però si è di nuovo fermato. Ha provato a forzare, ma si è dovuto arrendere. Nella lista dei convocati, che a breve verrà diramata dal club, ci sarà invece Soulé, reduce anche lui da una settimana complicata a causa della pubalgia. Matias stringerà i denti e molto probabilmente affiancherà Pellegrini sulla trequarti, alle spalle di Malen.