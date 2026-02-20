Roma, per Dybala ancora terapie: punta a tornare con la Juve

Terapie, gestione del carico, pazienza e una sola, grande missione: tornare al meglio per la notte contro la sua ex squadra. Paulo Dybala vive giorni sospesi tra prudenza e determinazione, con lo sguardo fisso sulla prossima settimana, quando spera con tutto il cuore di poter tornare in gruppo. La tabella è chiara, la volontà ancora di più . Ma il percorso non è una passeggiata. La solita infiammazione al ginocchio, quella che lo tormenta dall’inizio di febbraio, è tornata a bussare alla porta. Dopo una settimana di tregua, il fastidio si è ripresentato, mettendo alla prova la pazienza e i nervi della Joya. Non un allarme rosso, ma un campanello che impone attenzione e gestione millimetrica. Nessuna operazione sembra però essere all’orizzonte.

Dybala non vuole fermarsi

Il club e l’entourage del giocatore infatti sono sulla stessa linea, convinti che il problema possa essere risolto con il lavoro mirato e il controllo dei carichi. Un messaggio chiaro, rafforzato dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Dybala non vuole fermarsi, non adesso. Vuole lasciarsi alle spalle il periodo no e tornare protagonista il prima possibile. Per la Roma, per il gruppo, per il suo allenatore. E anche per sé stesso, perché certe partite hanno un peso speciale e certe notti chiedono la firma dei campioni. La sfida è doppia: contro il tempo e contro il dolore. Ma la sensazione è che la Joya abbia già fatto la sua scelta. Stringere i denti, lavorare in silenzio, e presentarsi pronta all’appuntamento. Perché quando la posta si alza, Dybala vuole esserci.