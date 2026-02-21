La Roma blinda Cristante: i dettagli e quel messaggi per il rinnovo

Non solo continuità, ma identità. Non solo presente, ma futuro. La Roma blinda uno dei suoi uomini simbolo e lo fa con la logica delle grandi squadre: tenersi stretti i leader. Dopo Mancini, sempre più vicino al prolungamento, anche Cristante si prepara a firmare un rinnovo che racconta, meglio di qualsiasi parola, il suo peso specifico nello spogliatoio. Con Gasp in panchina, Cristante ha cambiato pelle: da equilibratore di centrocampo a guida tecnica ed emotiva della squadra. In questa stagione ha ereditato la fascia di capitano, diventando il punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il nuovo accordo lo legherà alla Roma fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un segnale forte, chiarissimo: Cristante sarà uno dei pilastri del progetto. La società lo considera parte dello scheletro della squadra che verrà, un uomo su cui costruire la Roma del futuro per qualità, affidabilità e leadership. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma l’intenzione è blindarlo subito.

I numeri di Cristante

Perché i leader non si aspettano: si proteggono. Intanto, il campo continua a raccontare la sua storia. Domani contro la Cremonese, Bryan toccherà quota 350 presenze con la maglia giallorossa: un traguardo pesante, da uomini bandiera. E non è finita. Con la gara successiva aggancerà Damiano Tommasi, entrando all’undicesimo posto tra i giocatori con più presenze nella storia della Roma. Numeri che certificano una realtà spesso sottovalutata: Cristante non è solo utile, è diventato parte della memoria recente del club. Nel calcio moderno, dove tutto corre veloce e pochi restano, la Roma sceglie la strada della continuità. Gasp vuole una squadra solida, riconoscibile, costruita su uomini affidabili. Cristante rappresenta esattamente questo: equilibrio, personalità, senso di appartenenza. Il rinnovo non è solo una firma. È un messaggio. La Roma riparte dai suoi uomini più veri.