Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Celik in bilico, Pellegrini e Dybala in attesa con El Shaarawy: la situazione contratti nella Roma

Mancini e Cristante vicini alla firma: le altre operazioni restano in standby
Jacopo Aliprandi
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Se Mancini e Cristante sono ormai a un passo dal rinnovo, e la firma può arrivare nelle prossime settimane, per tutti gli altri giocatori che necessitano di un nuovo contratto la situazione è in standby. Celik è sempre più vicino alla Juventus, quanto agli altri giocatori in scadenza nel 2026, i colloqui sono fermi: Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy non sono ancora stati chiamati dalla Roma per discutere di un nuovo accordo. L’entourage della Joya avrà contatti con Massara nelle prossime settimane, quando il ragazzo sarà tornato in campo in pianta stabile.

Rinnovi in standby: la situazione in casa Roma

Ferma al momento anche la trattativa con Pellegrini che era vicino a lasciare la Roma la scorsa estate e che non sembra rientrare nei piani economici del club giallorosso, così come El Shaarawy che ancora non sa se salutare o meno il Fulvio Bernardini. Contratto in scadenza nel 2027, quindi tra un anno e mezzo, per Hermoso: per lo spagnolo si attenderà la prossima stagione prima di cominciare a discutere del futuro. Perché adesso la Roma vuole guardare soprattutto al presente e alla qualificazione alla Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La Roma deve gestire SouléRoma senza alternative

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS