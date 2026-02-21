Celik in bilico, Pellegrini e Dybala in attesa con El Shaarawy: la situazione contratti nella Roma

Se Mancini e Cristante sono ormai a un passo dal rinnovo, e la firma può arrivare nelle prossime settimane, per tutti gli altri giocatori che necessitano di un nuovo contratto la situazione è in standby. Celik è sempre più vicino alla Juventus, quanto agli altri giocatori in scadenza nel 2026, i colloqui sono fermi: Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy non sono ancora stati chiamati dalla Roma per discutere di un nuovo accordo. L’entourage della Joya avrà contatti con Massara nelle prossime settimane, quando il ragazzo sarà tornato in campo in pianta stabile.