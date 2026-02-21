Celik in bilico, Pellegrini e Dybala in attesa con El Shaarawy: la situazione contratti nella Roma
Se Mancini e Cristante sono ormai a un passo dal rinnovo, e la firma può arrivare nelle prossime settimane, per tutti gli altri giocatori che necessitano di un nuovo contratto la situazione è in standby. Celik è sempre più vicino alla Juventus, quanto agli altri giocatori in scadenza nel 2026, i colloqui sono fermi: Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy non sono ancora stati chiamati dalla Roma per discutere di un nuovo accordo. L’entourage della Joya avrà contatti con Massara nelle prossime settimane, quando il ragazzo sarà tornato in campo in pianta stabile.
Rinnovi in standby: la situazione in casa Roma
Ferma al momento anche la trattativa con Pellegrini che era vicino a lasciare la Roma la scorsa estate e che non sembra rientrare nei piani economici del club giallorosso, così come El Shaarawy che ancora non sa se salutare o meno il Fulvio Bernardini. Contratto in scadenza nel 2027, quindi tra un anno e mezzo, per Hermoso: per lo spagnolo si attenderà la prossima stagione prima di cominciare a discutere del futuro. Perché adesso la Roma vuole guardare soprattutto al presente e alla qualificazione alla Champions.