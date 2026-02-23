Celik, niente intesa con la Roma: richiesta eccessiva, la Juve pensa all'affare
ROMA - Quello di Celik è sempre di più un intrigo internazionale. Il turco continua a essere inamovibile nella formazione di Gasperini, anche se il suo accordo con la Roma è in scadenza il 30 giugno. A differenza di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, gli altri calciatori arrivati agli ultimi mesi di contratto, la società con lui ha avviato ormai da tempo i dialoghi per il prolungamento (i primi tre sono sostanzialmente fermi), trovando però un muro di natura economica.
La richiesta di Celik
L'entourage del terzino chiede infatti uno stipendio netto da 4 milioni di euro a stagione per prolungare il contratto, cifra che la direzione sportiva giallorossa non ritiene sostenibile in questa fase. La proposta prevede un leggero incremento rispetto ai 2 milioni percepiti attualmente, senza però superare lo scoglio dei 2,5. Nel frattempo, diverse big estere cominciano a intuire un possibile affare a titolo gratuito. Dalla Juventus ad almeno due pretendenti della Premier, come Fulham e Newcastle, senza dimenticare i rumors in arrivo dalla Bundesliga (piace allo Stoccarda). Il suo agente, Fazil Özdemir, già da tempo ha acceso i radar.