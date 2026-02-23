Gasperini fa ridere tutta la sala stampa su tiri di Koné: "È un problema di piedi..."

La Roma si è messa alle spalle il weekend perfetto: vittoria all'Olimpico contro la Cremonese , aggancio del Napoli al terzo posto e vantaggio consolidato sul +4 sulla Juventus , in vista dello scontro diretto contro i bianconeri. Un 3-0 netto contro la squadra di Nicola che permette ai giallorossi di avvicinarsi all'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League . Tante note positive anche sulla prestazione per la Roma, ma si è notata anche la difficoltà di Manu Koné nel centrare la porta. Gasperini nella conferenza stampa post partita è intervenuto sull'argomento e ha provato a sdrammatizzare.

Gasperini e il siparietto su Koné dopo Roma-Cremonese

L'allenatore ha detto, rispondendo a precisa domanda: "Koné ha fatto un tiro incredibile nel primo tempo, devo andarlo a rivedere ma glielo abbiamo parato noi?". Dalla sala stampa gli dicono che è stato murato da un difensore della Cremonese e continua: "Era un tiro destinato al gol". Ma anche stavolta la sala stampa lo deve smentire e l'allenatore risponde con una risata: "Andava fuori? Vabe ma non di tanto, gli altri...[ride, ndr]". Il giornalista che stava facendo la domanda gli chiede sull'argomento se fosse un problema tecnico o di convinzione, e Gasperini ironicamente risponde: "È un problema di piedi [ride, ndr]". La battuta fa scoppiare a ridere anche tutta la sala stampa e Gasperini chiosa: "Ma li migliorerà, sono sicuro che lo farà".