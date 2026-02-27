Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala c’è: torna in gruppo a due giorni da Roma-Juve  

Il calciatore argentino si allena nuovamente con i compagni a meno di 48 dalla sfida con l'ex squadra. Dopo un mese di assenza si candida per un posto da titolare
Giorgio Marota
1 min
TagsRomaDybalaJuventus
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
Come da programmi e da piano riabilitativo studiato nei dettagli dallo staff medico, Paulo Dybala è tornato in gruppo stamattina, all’antivigilia della partitissima Champions tra Roma e Juve. L’argentino, fuori per un’infiammazione al ginocchio dalla partita del 29 gennaio contro il Panathinaikos ad Atene (l’ultima giocata il 25, contro il Milan), ha lavorato a parte nell’ultimo mese, alterando alle sedute personalizzate soltanto qualche allenamento coi compagni in particolare nella settimana di Napoli-Roma, e oggi si è aggregato finalmente al resto della squadra. Un‘ora e mezza al completo, senza intoppi, forzando anche, con fiducia e sorrisi: Paulo si candida così a scendere in campo contro la sua ex. Per Gasp sarà un’arma in più in un reparto che ancora vive nell’emergenza a causa dei lunghi infortuni di Dovbyk e Ferguson e della pubalgia che costringe Soulé a delle terapie personalizzate. Ancora out pure Hermoso: al suo posto è destinato a giocare di nuovo Ghilardi, titolare in 10 delle ultime 11 partite della Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Quando si gioca, orario e dove vedere Roma-BolognaRoma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS