Dybala c’è: torna in gruppo a due giorni da Roma-Juve  

Come da programmi e da piano riabilitativo studiato nei dettagli dallo staff medico, Paulo Dybala è tornato in gruppo stamattina, all’antivigilia della partitissima Champions tra Roma e Juve. L’argentino, fuori per un’infiammazione al ginocchio dalla partita del 29 gennaio contro il Panathinaikos ad Atene (l’ultima giocata il 25, contro il Milan), ha lavorato a parte nell’ultimo mese, alterando alle sedute personalizzate soltanto qualche allenamento coi compagni in particolare nella settimana di Napoli-Roma, e oggi si è aggregato finalmente al resto della squadra. Un‘ora e mezza al completo, senza intoppi, forzando anche, con fiducia e sorrisi: Paulo si candida così a scendere in campo contro la sua ex. Per Gasp sarà un’arma in più in un reparto che ancora vive nell’emergenza a causa dei lunghi infortuni di Dovbyk e Ferguson e della pubalgia che costringe Soulé a delle terapie personalizzate. Ancora out pure Hermoso: al suo posto è destinato a giocare di nuovo Ghilardi, titolare in 10 delle ultime 11 partite della Roma.

