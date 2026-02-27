Corriere dello Sport.it
Le Fée non rimpiange per nulla la Roma: "Lì ero triste, proprio non mi piaceva..."© Getty Images

Le Fée non rimpiange per nulla la Roma: "Lì ero triste, proprio non mi piaceva..."

L'ex centrocampista dei giallorossi è tornato a parlare del suo periodo nella Capitale: ecco cosa ha detto
1 min
Enzo Le Fée è tornato a parlare della Roma. Il centrocampista, meteora dei giallorossi, era arrivato nella Capitale nell'estate del 2024. Appena dieci presenze con i giallorossi per poi essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato di quella stagione. Passa al Sunderland dove si accende, vince la finale playoff e conquista la promozione in Premier League. Ora è uno dei titolarissimi del club, tra le sorprese positive di questa stagione del campionato inglese. Il francese ha parlato del periodo buio a Roma in un'intervista ai microfoni del portale di Opta The Analyst: "Ero a Roma, ero un po' triste perché non mi piaceva lo stile del calcio che giocavamo. Quando non mi piace lo stile, sono davvero triste".

Le parole di Le Fée sul periodo alla Roma

Le Fée prosegue: "Volevo ritrovare la fiducia in me stesso, ecco perché sono venuto al Sunderland, perché conoscevo Le Bris che avrebbe potuto darmi tutto ciò di cui avevo bisogno per dare il massimo in campo". Ora in Inghilterra è tutto diverso: "Mi sto divertendo molto qui. Mi piace molto il fatto che il modo in cui giochiamo in Inghilterra sia totalmente a modo mio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

