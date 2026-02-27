Le Fée non rimpiange per nulla la Roma: "Lì ero triste, proprio non mi piaceva..."

Enzo Le Fée è tornato a parlare della Roma. Il centrocampista, meteora dei giallorossi, era arrivato nella Capitale nell'estate del 2024. Appena dieci presenze con i giallorossi per poi essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato di quella stagione. Passa al Sunderland dove si accende, vince la finale playoff e conquista la promozione in Premier League. Ora è uno dei titolarissimi del club, tra le sorprese positive di questa stagione del campionato inglese. Il francese ha parlato del periodo buio a Roma in un'intervista ai microfoni del portale di Opta The Analyst: "Ero a Roma, ero un po' triste perché non mi piaceva lo stile del calcio che giocavamo. Quando non mi piace lo stile, sono davvero triste".