Marco Conidi dal vivo all'Olimpico prima di Roma-Juve: cosa succederà allo stadio

Lo stadio praticamente tutto esaurito, la notte delle grandi occasioni in cui ci si gioca un pezzo di Champions. La Roma l'affronta così, con Marco Conidi, autore di uno degli inni più amati dai tifosi, che canterà dal vivo "Mai sola mai". Appuntamento sotto la Curva Sud alle 20.30 circa: ci sarà la sua voce, un pianoforte, lo stadio pieno. Poi, se in campo sarà spettacolo o meno, dipenderà dalle due squadre.

Roma-Juve, l'attesa dei tifosi

In ogni caso, Roma-Juve pur non essendo una partita decisiva, visto che il primo marzo è troppo presto per emettere verdetti definitivi, sarà una partita di alto livello, vista in tutto il mondo. E allora anche la cornice dovrà essere quella delle grandi occasioni. Quindi, appuntamento al termine del riscaldamento, prima dell'ingresso in campo delle due squadre. Conidi è pronto, i romanisti sperano lo sia anche la Roma.