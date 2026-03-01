Roma, i convocati di Gasperini per la sfida alla Juve: ci sono Dybala ed El Shaarawy
Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati della Roma per la partita contro la Juventus. Ce l'ha fatta Paulo Dybala, che torna a disposizione ad oltre un mese dall'ultima apparizione. Il grande ex della partita ha fatto di tutto per essere a disposizione per il big match dell'Olimpico. Insieme a lui torna anche un altro pilastro della squadra come El Shaarawy. Rimane out invece l'altro ex Juve Matias Soulé. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.
Di seguito la lista completa dei convocati:
- Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar;
- Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;
- Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli;
- Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.