domenica 1 marzo 2026
Roma, i convocati di Gasperini per la sfida alla Juve: ci sono Dybala ed El Shaarawy

L'elenco completo dei giocatori a disposizione dell'allenatore giallorosso per il big match dell'Olimpico
Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati della Roma per la partita contro la Juventus. Ce l'ha fatta Paulo Dybala, che torna a disposizione ad oltre un mese dall'ultima apparizione. Il grande ex della partita ha fatto di tutto per essere a disposizione per il big match dell'Olimpico. Insieme a lui torna anche un altro pilastro della squadra come El Shaarawy. Rimane out invece l'altro ex Juve Matias Soulé. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.

Roma, i convocati di Gasperini per la Juve

Di seguito la lista completa dei convocati:

  • Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar;
  • Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;
  • Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli;
  • Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

 

